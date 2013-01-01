В Москву из Нижнего Тагила поставили бронированную ремонтно-эвакуационную машину на базе танка Т-72



Домодедово стал первым аэропортом России, который приобрел произведенную Уралвагонзаводом БРЭМ-1 для эвакуации в случае возникновения внештатных ситуаций самолетов любого размера.

БРЭМ-1 была закуплена в рамках проекта по технологическому переоснащению аэродромной службы, который повысит скорость и эффективность эвакуационных работ при выкатке самолетов за пределы взлетно-посадочной полосы или рулежной дорожки

Машина массой в 41 тонну оснащена полноповоротным стреловым краном максимальной грузоподъемностью 12 тонн, грузовой платформой для размещения контейнеров с инструментом, приспособлениями и запчастями, а также электросварочной аппаратурой.

Танковым тягачом будут управлять два специалиста аэродромной службы Домодедово, которые прошли необходимую подготовку.

Индустриальный директор Госкорпорации Ростех Сергей Абрамов подчеркнул, что сотрудничество с аэропортом Домодедово подтверждает - у военных разработок есть большой потенциал гражданского применения, а БРЭМ-1 обладает всеми необходимыми техническими характеристиками и скоро появится в других аэропортах России для эвакуации и буксировки самолетов любого типа.

Созданная на предприятии Госкорпорации Ростех бронированная ремонтно-эвакуационная машина может вытягивать более 125 тонн и способна отбуксировать даже широкофюзеляжный двухпалубный самолет. Тягач прокладывает эвакуационные пути не только с бетона на грунт, но и на любой поверхности, в том числе через лесной массив.

Москва, Центральный федеральный округ