В Москву из Нижнего Тагила поставили бронированную ремонтно-эвакуационную машину на базе танка Т-72
Домодедово стал первым аэропортом России, который приобрел произведенную Уралвагонзаводом БРЭМ-1 для эвакуации в случае возникновения внештатных ситуаций самолетов любого размера.
Машина массой в 41 тонну оснащена полноповоротным стреловым краном максимальной грузоподъемностью 12 тонн, грузовой платформой для размещения контейнеров с инструментом, приспособлениями и запчастями, а также электросварочной аппаратурой.
Танковым тягачом будут управлять два специалиста аэродромной службы Домодедово, которые прошли необходимую подготовку.
Индустриальный директор Госкорпорации Ростех Сергей Абрамов подчеркнул, что сотрудничество с аэропортом Домодедово подтверждает - у военных разработок есть большой потенциал гражданского применения, а БРЭМ-1 обладает всеми необходимыми техническими характеристиками и скоро появится в других аэропортах России для эвакуации и буксировки самолетов любого типа.
Созданная на предприятии Госкорпорации Ростех бронированная ремонтно-эвакуационная машина может вытягивать более 125 тонн и способна отбуксировать даже широкофюзеляжный двухпалубный самолет. Тягач прокладывает эвакуационные пути не только с бетона на грунт, но и на любой поверхности, в том числе через лесной массив.
Москва, Центральный федеральный округ
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