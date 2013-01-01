В Москве завершили строительство моста для самолетов и третьей взлетной полосы в Шереметьево



Первый в России мост для самолетов, который увеличит пропускную способность аэропорта и аэровокзала, введут в эксплуатацию в первом полугодии 2019 года.

В строительство этих инфраструктурных объектов, которое велось с 2014 года, вложено около 55,8млрдр. рублей.

Мост успешно прошел испытания, в которых были задействовано несколько десятков грузовых машин общим весом около 740 тонн. Сегодня на новых объектах ведутся работы по благоустройству.

Путепровод, проложенный к третьей взлетно-посадочной полосе аэропорта «Шереметево», позволяет самолетам и спецтехнике преодолеть путь через Шереметьевское шоссе и реку Клязьму.

До сих пор этим мостам перед взлетом и после посадки были только в Лейпциге и Мюнхене.

В Москве по мосту шириной 65 метров и длиной свыше 400 метров смогут проезжать до 30 самолетов в час. Мост способен принять самые большие самолеты в мире – транспортный Ан-225 “Мрия” весом около 600 тонн авиалайнер Airbus А380.

Под путепроводом проходит автомобильная дорога, над которой установлены специальные экраны, чтобы защитить автомобили от струи из реактивного двигателя самолета.

Москва, Центральный федеральный округ