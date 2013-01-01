В Москве завершены испытания первого в мире устройства для лечения детей с пороком сердца
Ученые Института бионических технологий и инжиниринга Сеченовского университета совместно с коллегами из Московского института электронной техники и Бакулевского центра сердечно-сосудистой хирургии успешно завершили лабораторные испытания первого в мире устройства, имплантация которого позволит восстановить здоровье детей с врожденными пороками сердца. Разработчики планируют до конца года зарегистрировать медицинское изделие для внедрения его в клиническую практику.
«В результате работа сердца после установки устройства начинает восстанавливаться. По самым скромным оценкам, подобный аппарат будет востребован для двух тысяч детей в России ежегодно. При этом стоит учитывать, что таких систем, именно детских, во всем мире пока нет», — отметил директор Института бионических технологий и инжиниринга Сеченовского университета Дмитрий Телышев.
Устройство рассчитано на детей от 14 килограммов, примерно от 8 лет, которые страдают пороками сердца, кардиомиопатией (поражение сердечной мышцы) и другими серьезными заболеваниями сердца. В настоящее время аппарат проходит фазу доклинических испытаний. Серийное производство устройства планируется запустить на базе Зеленоградского инновационно-технического центра.
Москва, Центральный федеральный округ
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