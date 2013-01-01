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В Москве запустили высокотехнологичное производство кабеленесущих систем

Фев 4
Москва Центральный федеральный округ
В Москве запустили высокотехнологичное производство кабеленесущих систем

Компания EKF инвестировала в проект более 75 млн рублей и оборудовала две линии по производству листовых перфорированных и неперфорированных лотков для кабелей, которые востребованы при строительстве офисных зданий, торговых площадей, бизнес-центров, аэропортов и вокзалов.
Проект реализован при поддержке Правительства Москвы, на новом производстве создано 50 рабочих мест. Налажен выпуск специальных коробов, в которых размещаются все кабели при строительстве зданий. Этот продукт используется для приведения в соответствие с требованиями пожарной безопасности уже введенных в эксплуатацию объектов.

По словам старшего партнера компании EKF Евгения Ойстачера, в ближайшие три года компания планирует занять до 8процентов российского рынка, а также экспортировать новый продукт в 12 стран мира.

EKF – один из ведущих российских производителей низковольтного электротехнического оборудования, который разрабатывает комплексные решения для создания надежных систем электроснабжения, автоматизации и повышения энергоэффективности.

Эти решения 17 лет успешно применяются в различных отраслях экономики, а из более 700 сотрудников компании треть работает в России, остальные заняты на производствах в разных странах мира.

Москва, Центральный федеральный округ



 
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