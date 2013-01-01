В Москве запустили крупнейший в России комбинат по производству рационного питания с доставкой



На Юго-Западе Москвы компания «Перфоманс Групп» ввела в эксплуатацию крупнейший в России комбинат по производству рационного питания. В первый этап проекта инвестировано 320 млн рублей. Создано 170 рабочих мест. При выходе на полную мощность здесь будут производить около 100 тысяч готовых блюд ежедневно.

Новый производственный комплекс полного цикла площадью 5 тыс. кв. метров уже в первый же день работы выпустил 40 тысяч готовых блюд. Высокотехнологичное европейское и отечественное оборудование позволяет готовить одновременно десятки блюд ресторанного качества.

В настоящее время на комбинате работает пять конвейерных линий по сборке заказов. До конца года их количество увеличится до девяти. Маркировка готовых рационов осуществляется в автоматическом режиме, исключающем ошибки. Пищевую безопасность каждого блюда обеспечивает многоступенчатый контроль качества продуктов.

В течение первого месяца новый комбинат будет ежедневно выпускать готовые блюда 500 наименований в индивидуальной упаковке в объеме 14 тонн. До конца года объем выпуска готовой продукции будет доведен до 25 тонн в сутки. В следующем году производство будет расширено. В планах компании – в 2020 году доставить заказчикам 22 млн порций готовой еды.

Москва, Центральный федеральный округ