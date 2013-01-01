В Москве ввели в эксплуатацию первую очередь крупнейшего в России дата-центра



Компания «ГДЦ Энерджи Групп» создает новый центр обработки данных GreenBush DC на площадке «Алабушево» особой экономической зоны «Технополис «Москва».

Мосгосстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию построенного в Зеленограде научно-производственного комплекса "Системные решения ЦИСКО" площадью почти 19 тыс. кв. метров, в котором расположились административно-офисное здание и здание центра обработки данных с машинным залом и техническим блоком.

Здание центра организовано по модульному принципу. На первом этапе в эксплуатацию вводится шесть машинных залов общей вместимостью 660 стоек. На втором и третьем этапах - еще по девять машинных залов, в которых можно устанавливать как стандартные серверные шкафы высотой до 48U, так и оборудование с нестандартными габаритами. Мощность отдельного шкафа может доходить до 20 кВт.

Компания «ГДЦ Энерджи Групп» создала ЦОД, рассчитанный на общую мощность 21 МВА и на 2280 стоек. По количеству стоек новый ЦОД – один из крупнейших в России. Проект, получивший классификацию Tier III, включает классический набор сервисов по предоставлению в аренду стойко-мест, выделенных серверов, размещения серверных шкафов. GreenBush DC планирует развивать облачные сервисы IааS, PaaS, SaaS, в том числе на платформе OpenStack.

Москва, Центральный федеральный округ