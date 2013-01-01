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В Москве в IT-кластере «Сколково» создали альтернативу Google Pay

Окт 19
Москва Центральный федеральный округ
В Москве в IT-кластере «Сколково» создали альтернативу Google Pay

Резидент фонда – компания CardsMobile – запускает первый российский сервис для бесконтактных платежей с мобильных устройств «Кошелек Pay».
По словам директора центра компетенций FinTech&Blockchain Фонда «Сколково» Павла Новикова, «Кошелек Pay» создан с учетом актуальных потребностей российского бизнеса: банков, операторов связи, ретейлеров, предоставляет им инструменты для коммуникации с клиентами и проведения маркетинговых кампаний.

Первыми к созданному CardsMobile сервису подключатся четыре банка — Альфа-Банк, МТС Банк, Банк Раунд, РФИ БАНК, три оператора сотовой связи, выпускающие платежные карты для своих клиентов — МТС, МегаФон и Tele2 и три производителя носимых устройств — ISBC с AIRTAG Pay, Rosan Diamond и PayRing.

С помощью «Кошелек Pay» можно будет оплачивать покупки и услуги касанием смартфона во всех терминалах, принимающих бесконтактную оплату Mastercard. Приложение, разработанное при поддержке Mastercard, прошло сертификацию этой платежной системы.

Разработчики отмечают, что сервис интегрирован с платформой Mastercard Digital Enablement Service (MDES) и технология токенизации надежно защищает данные покупателя, поскольку номер банковской карты заменяется уникальным кодом (токеном) и ее реквизиты не передаются продавцу.

В приложении «Кошелек» пользователи смогут добавить собственную платежную карту Mastercard, выпустить виртуальную платежную карту банка-партнера или мобильного оператора, а также заполнить заявку на оформление именной карты банка-партнера.

Москва, Центральный федеральный округ



 
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