В Москве в холдинге «Росэлектроника» работали компактный мобильный суперкомпьютер



Энергоэффективные устройства, созданные АО «Концерн «Вега» и ИПС РАН им. А.К. Айламазяна, могут применяться в области робототехники, искусственного интеллекта, создания цифровых двойников образцов продукции.

Вычислительный модуль размером 1,9 на 1,35 и на 1 м позволяет достичь рекордной пиковой производительности в 2,2 Пфлопс и объема хранения данных до 2,2 Пбайт. При этом компьютер потребляет на 40 процентов меньше электроэнергии, чем имеющиеся сегодня на рынке решения.

Уникальная система погружного жидкостного охлаждения модулей нового суперкомпьютера позволяет создавать вне специально оборудованных помещений мобильные вычислительные центры на базе обычных кузовов-контейнеров. Кроме того, эта система обеспечивает пожаробезопасность, низкий уровень шума, защищает от пыли и влаги.

По словам исполнительного директора Госкорпорации Ростех Олега Евтушенко, суперкомпьютер за счет модульности и уникальных систем поддержания работоспособности позволяет создать мобильную вычислительную систему любой мощности в любой точке земного шара.

«Наш суперкомпьютер имеет самую широкую сферу применения, в том числе в космической отрасли. Он

Новейшая российская разработка может использоваться для обработки больших данных, технического зрения, нейронных сетей глубокого обучения, трехмерного предсказательного моделирования, автоматического распознавания объектов при спутниковой съемке, моделирования космических летательных аппаратов.

В холдинге «Росэлектроника» считают, что потребителями новой продукции станут предприятия оборонно-промышленного комплекса и космической отрасли, технополисы, научно-исследовательские институты и учебные заведения страны.

Москва, Центральный федеральный округ