Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
26 НОЯ, 15:31 МСК
USD (ЦБ)    66,5072
EUR (ЦБ)    75,5655

26 НОЯ, 15:31 МСК
USD (ЦБ)    66,5072
EUR (ЦБ)    75,5655

В Москве в холдинге «Росэлектроника» работали компактный мобильный суперкомпьютер

Ноя 26
Москва Центральный федеральный округ
В Москве в холдинге «Росэлектроника» работали компактный мобильный суперкомпьютер

Энергоэффективные устройства, созданные АО «Концерн «Вега» и ИПС РАН им. А.К. Айламазяна, могут применяться в области робототехники, искусственного интеллекта, создания цифровых двойников образцов продукции.
Вычислительный модуль размером 1,9 на 1,35 и на 1 м позволяет достичь рекордной пиковой производительности в 2,2 Пфлопс и объема хранения данных до 2,2 Пбайт. При этом компьютер потребляет на 40 процентов меньше электроэнергии, чем имеющиеся сегодня на рынке решения.

Уникальная система погружного жидкостного охлаждения модулей нового суперкомпьютера позволяет создавать вне специально оборудованных помещений мобильные вычислительные центры на базе обычных кузовов-контейнеров. Кроме того, эта система обеспечивает пожаробезопасность, низкий уровень шума, защищает от пыли и влаги.

По словам исполнительного директора Госкорпорации Ростех Олега Евтушенко, суперкомпьютер за счет модульности и уникальных систем поддержания работоспособности позволяет создать мобильную вычислительную систему любой мощности в любой точке земного шара.

«Наш суперкомпьютер имеет самую широкую сферу применения, в том числе в космической отрасли. Он

Новейшая российская разработка может использоваться для обработки больших данных, технического зрения, нейронных сетей глубокого обучения, трехмерного предсказательного моделирования, автоматического распознавания объектов при спутниковой съемке, моделирования космических летательных аппаратов.

В холдинге «Росэлектроника» считают, что потребителями новой продукции станут предприятия оборонно-промышленного комплекса и космической отрасли, технополисы, научно-исследовательские институты и учебные заведения страны.

Москва, Центральный федеральный округ



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Москва:
26 Ноя:
26 Ноя:
26 Ноя:
Центральный федеральный округ:
23 Ноя:
23 Ноя:
23 Ноя:
РОССИЯ:
26 Ноя:
26 Ноя:
25 Ноя:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Пчелы-роботы опыляют цветы, а Panasonic собирает помидоры. Куда идет роботизация теплиц

Пчелы-роботы опыляют цветы, а Panasonic собирает помидоры. Куда идет роботизация теплиц
Наука и технологии

Китайцы создадут искусственную Луну в 2020 году, на Земле погибает крупнейший организм и другие новости науки и техники

Китайцы создадут искусственную Луну в 2020 году, на Земле погибает крупнейший организм и другие новости науки и техники
Наука и технологии

Акциз на колбасу: бедные продолжат есть вредную для здоровья пищу, но по более высокой цене

Акциз на колбасу: бедные продолжат есть вредную для здоровья пищу, но по более высокой цене
Экономика

Как гибнут цивилизации и что с этим можно поделать

Как гибнут цивилизации и что с этим можно поделать
Наука и технологии

Безусловный доход есть даже в Иране. Почему в России он невозможен?

Безусловный доход есть даже в Иране. Почему в России он невозможен?
Экономика 7

Как в России устроена продажа автомобильного топлива

Как в России устроена продажа автомобильного топлива
Экономика 1

Узнай, страна

В Москве в холдинге «Росэлектроника» работали компактный мобильный суперкомпьютер

В Москве в холдинге «Росэлектроника» работали компактный мобильный суперкомпьютер

В Воронеже открыли Целевую поисковую лабораторию прорывных технологий радиосвязи

В Воронеже открыли Целевую поисковую лабораторию прорывных технологий радиосвязи

Более 100 млн федеральных средств планирует привлечь ЕАО в 2019 году на развитие бизнеса

Более 100 млн федеральных средств планирует привлечь ЕАО в 2019 году на развитие бизнеса

В Татарстане впервые в России начали выпускать безопасное газовое огнетушащее вещество «Новек 1230»

В Татарстане впервые в России начали выпускать безопасное газовое огнетушащее вещество «Новек 1230»

Новости СМИ

Новости дня

14:59 Суд выпустил рэпера Хаски из-под ареста Суд выпустил рэпера Хаски из-под ареста
Маск пошлет миссию на Марс в 2022 году, в России изобрели искусственное сердце и другие новости понедельника
Маск пошлет миссию на Марс в 2022 году, в России изобрели искусственное сердце и другие новости понедельника
14:44 На Камчатке уволили чиновницу, сравнившую пенсионера с животным На Камчатке уволили чиновницу, сравнившую пенсионера с животным
14:10 Американский самолет-разведчик вылетел к Черному морю Американский самолет-разведчик вылетел к Черному морю
13:50 Петр Порошенко выдвинул России требования Петр Порошенко выдвинул России требования
13:30 В Санкт-Петербурге появился памятник героям фильма «Собачье сердце» В Санкт-Петербурге появился памятник героям фильма «Собачье сердце»
12:50 В Италии скончался режиссер Бернардо Бертолуччи В Италии скончался режиссер Бернардо Бертолуччи
Правительство обеспокоено демографической ситуацией в стране, Италия готова покинуть ЕС и другие новости пятницы
Правительство обеспокоено демографической ситуацией в стране, Италия готова покинуть ЕС и другие новости пятницы
12:22 Во Львове митингующие жгут шины перед российским консульством Во Львове митингующие жгут шины перед российским консульством

Узнай, страна!

14:16 В Москве в холдинге «Росэлектроника» работали компактный мобильный суперкомпьютер В Москве в холдинге «Росэлектроника» работали компактный мобильный суперкомпьютер
Программу переобучения граждан предпенсионного возраста запустят в следующем году и другие новости четверга
Программу переобучения граждан предпенсионного возраста запустят в следующем году и другие новости четверга
13:43 В Воронеже открыли Целевую поисковую лабораторию прорывных технологий радиосвязи В Воронеже открыли Целевую поисковую лабораторию прорывных технологий радиосвязи
12:38 Более 100 млн федеральных средств планирует привлечь ЕАО в 2019 году на развитие бизнеса Более 100 млн федеральных средств планирует привлечь ЕАО в 2019 году на развитие бизнеса
11:49 В Татарстане впервые в России начали выпускать безопасное газовое огнетушащее вещество «Новек 1230» В Татарстане впервые в России начали выпускать безопасное газовое огнетушащее вещество «Новек 1230»
10:07 Норвежская энергосервисная компания заинтересована в сотрудничестве с Новгородской областью Норвежская энергосервисная компания заинтересована в сотрудничестве с Новгородской областью
23 НОЯ, 17:49 В Курской области открыли импортозамещающее производство резиновых конвейерных лент В Курской области открыли импортозамещающее производство резиновых конвейерных лент
Повторение финансового кризиса 1998 года России не грозит, проблемы экономики США нарастают и другие новости среды
Повторение финансового кризиса 1998 года России не грозит, проблемы экономики США нарастают и другие новости среды
22 НОЯ, 14:07 "Лидеров Тамбовщины" разобрали наставники "Лидеров Тамбовщины" разобрали наставники
22 НОЯ, 11:53 В Орловской области завершается строительство крупного тепличного комплекса В Орловской области завершается строительство крупного тепличного комплекса

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter