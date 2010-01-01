В Москве в ГВЦ Росгидромета установили систему Cray/T-Platforms на базе суперкомпьютера XC40-LC



Новая система является второй по величине среди самых мощных суперкомпьютеров СНГ, уступая только системе «Ломоносов-2» в МГУ им. Ломоносова, и позволяет улучшить качество метеопрогнов по всей стране.

«Суперкомпьютер позволит сделать прогнозы более подробными и успешными, более точно определять сколько осадков выпадет на той или иной территории. Сейчас среднесрочные прогнозы в Гидрометцентре выпускаются на срок до 10 суток, но прогноз на последние дни уже не так информативен. Мы предполагаем, что на новом компьютере период точного прогноза увеличится на сутки или двое. А количество не оправдавшихся явлений, по нашим прогнозам, должно снизиться на 20 процентов", — подчеркнул руководитель Гидрометцентра Дмитрий Киктёв.

Установленная в главном вычислительном центре Росгидромета система включает в себя 976 вычислительных узлов с двумя процессорами Intel Xeon E5-2697v4 и 128 ГБ оперативной памяти на узел. В результате вычислительная мощность центра увеличена более чем в 30 раз. Система хранения данных Cray Sonexion 3000 объёмом 2,8 Петабайта с параллельной файловой системой Lustre обеспечивает пропускную способность 55 ГБ/сек.

Москва, Центральный федеральный округ