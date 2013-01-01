В Москве в Центральном доме Российской Армии прошел вечер, посвященный 95-летию Расула Гамзатова



Торжественный вечер «Я хочу, чтобы песни звучали!» был организован при поддержке Постоянного представительства Республики Дагестан при Президенте Российской Федерации.

В фойе гостей встретила фотовыставка о посещении разных стран Расулом Гамзатовым, организованная при содействии директора Международного общественного фонда Расула Гамзатова Габибат Азизовой, а легкая классическая музыка создавала творческое настроение. Во втором фойе участники торжественного вечера смогли посмотреть документальный фильм о великом поэте «Без права на забвение».

Со сцены прозвучали любимые всеми песни и стихи Расула Гамзатова, национальные танцы и превосходная игра на дудуке.

Из Республики Дагестан на торжественное мероприятие приехали дочери поэта. Салихат Расуловна Гамзатова от лица всей семьи поблагодарила организаторов и гостей вечера, подчеркнув, что слова Расула Гамзатова остаются актуальными и очень важно их помнить и передавать новым поколениям.

Постпред Республики Дагестан при Президенте РФ Изумруд Мугутдинова вручила организаторам мероприятия благодарственные письма и выразила признательность за проделанную ими большую работу.