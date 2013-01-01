Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
02 ОКТ, 16:44 МСК
USD (ЦБ)    65,2221
EUR (ЦБ)    75,2272

02 ОКТ, 16:44 МСК
USD (ЦБ)    65,2221
EUR (ЦБ)    75,2272

В Москве в Центральном доме Российской Армии прошел вечер, посвященный 95-летию Расула Гамзатова

Окт 2
Москва Центральный федеральный округ
В Москве в Центральном доме Российской Армии прошел вечер, посвященный 95-летию Расула Гамзатова

Торжественный вечер «Я хочу, чтобы песни звучали!» был организован при поддержке Постоянного представительства Республики Дагестан при Президенте Российской Федерации.
В фойе гостей встретила фотовыставка о посещении разных стран Расулом Гамзатовым, организованная при содействии директора Международного общественного фонда Расула Гамзатова Габибат Азизовой, а легкая классическая музыка создавала творческое настроение. Во втором фойе участники торжественного вечера смогли посмотреть документальный фильм о великом поэте «Без права на забвение».

Со сцены прозвучали любимые всеми песни и стихи Расула Гамзатова, национальные танцы и превосходная игра на дудуке.

Из Республики Дагестан на торжественное мероприятие приехали дочери поэта. Салихат Расуловна Гамзатова от лица всей семьи поблагодарила организаторов и гостей вечера, подчеркнув, что слова Расула Гамзатова остаются актуальными и очень важно их помнить и передавать новым поколениям.

Постпред Республики Дагестан при Президенте РФ Изумруд Мугутдинова вручила организаторам мероприятия благодарственные письма и выразила признательность за проделанную ими большую работу.



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Москва:
2 Окт:
2 Окт:
1 Окт:
Центральный федеральный округ:
2 Окт:
1 Окт:
1 Окт:
РОССИЯ:
1 Окт:
1 Окт:
1 Окт:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

После санкций и эмбарго: как сельское хозяйство в России пережило подъем и один неурожай

После санкций и эмбарго: как сельское хозяйство в России пережило подъем и один неурожай
Экономика

«Валютный голод». Зачем Россия завозит миллиарды долларов и евро наличными

«Валютный голод». Зачем Россия завозит миллиарды долларов и евро наличными
Интервью и комментарии 2

Благие прогнозы Минэкономразвития до 2024 года. Что не так с экономическими ожиданиями правительства

Благие прогнозы Минэкономразвития до 2024 года. Что не так с экономическими ожиданиями правительства
Экономика 1

Продолжительность жизни будет неуклонно расти, говорят ученые. А нужно ли нам это?

Продолжительность жизни будет неуклонно расти, говорят ученые. А нужно ли нам это?
Наука и технологии 2

«Либо с Россией, либо с США». Что значат санкции США против Китая за российское вооружение

«Либо с Россией, либо с США». Что значат санкции США против Китая за российское вооружение
Интервью и комментарии

Поцеловать Бога в пятку. Зачем мы ищем себе кумиров для подражания

Поцеловать Бога в пятку. Зачем мы ищем себе кумиров для подражания
Бизнес и психология 1

Узнай, страна

В Москве в Центральном доме Российской Армии прошел вечер, посвященный 95-летию Расула Гамзатова

В Москве в Центральном доме Российской Армии прошел вечер, посвященный 95-летию Расула Гамзатова

Сборная России заняла первое место на чемпионате EuroSkills Budapest 2018

Сборная России заняла первое место на чемпионате EuroSkills Budapest 2018

В Ставропольском крае впервые за 50 лет собирают урожай хлопка

В Ставропольском крае впервые за 50 лет собирают урожай хлопка

В Тамбовской области благодаря открытию перинатального центра снизилась младенческая смертность

В Тамбовской области благодаря открытию перинатального центра снизилась младенческая смертность

Новости СМИ

Новости дня

14:18 Лауреатами Нобелевской премии по физике стали Артур Эшкин, Жерар Муру и Донна Стрикланд Лауреатами Нобелевской премии по физике стали Артур Эшкин, Жерар Муру и Донна Стрикланд
Госдолг США достиг рекордных 21,5 трлн долларов, нефть дорожает на глазах и другие новости вторника
Госдолг США достиг рекордных 21,5 трлн долларов, нефть дорожает на глазах и другие новости вторника
13:57 Сергей Скрипаль не поверил в то, что Россия причастна к его отравлению Сергей Скрипаль не поверил в то, что Россия причастна к его отравлению
13:35 Скончался Роман Карцев Скончался Роман Карцев
12:58 Ученые совершили открытие, обнаружив гигантские запасы газа в юной Вселенной Ученые совершили открытие, обнаружив гигантские запасы газа в юной Вселенной
12:18 Депутат Рады заявил, что Россия готовит в Киеве серию терактов Депутат Рады заявил, что Россия готовит в Киеве серию терактов
11:52 Конор Макгрегор заявил, что он «заставит трещать» Хабиба Нурмагомедова Конор Макгрегор заявил, что он «заставит трещать» Хабиба Нурмагомедова
По Крымскому мосту началось грузовое движение, вступил в силу «закон Яровой» и другие новости понедельника
По Крымскому мосту началось грузовое движение, вступил в силу «закон Яровой» и другие новости понедельника
11:21 За сутки по Крымскому мосту проехало порядка двух тысяч грузовиков За сутки по Крымскому мосту проехало порядка двух тысяч грузовиков

Узнай, страна!

16:06 В Москве в Центральном доме Российской Армии прошел вечер, посвященный 95-летию Расула Гамзатова В Москве в Центральном доме Российской Армии прошел вечер, посвященный 95-летию Расула Гамзатова
«Обречены на низкую пенсию». Откажется ли правительство от балльной пенсионной формулы?
«Обречены на низкую пенсию». Откажется ли правительство от балльной пенсионной формулы?
13:16 Сборная России заняла первое место на чемпионате EuroSkills Budapest 2018 Сборная России заняла первое место на чемпионате EuroSkills Budapest 2018
12:20 В Ставропольском крае впервые за 50 лет собирают урожай хлопка В Ставропольском крае впервые за 50 лет собирают урожай хлопка
08:34 В Тамбовской области благодаря открытию перинатального центра снизилась младенческая смертность В Тамбовской области благодаря открытию перинатального центра снизилась младенческая смертность
28 СЕН, 14:23 Туристическая отрасль в Курской области уверенно развивается Туристическая отрасль в Курской области уверенно развивается
26 СЕН, 16:46 В ЕАО проходят обучение эксперты регионального чемпионата "Абилимпикс" В ЕАО проходят обучение эксперты регионального чемпионата "Абилимпикс"

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter