В Москве в Центральном доме Российской Армии прошел вечер, посвященный 95-летию Расула Гамзатова
Окт 2
Торжественный вечер «Я хочу, чтобы песни звучали!» был организован при поддержке Постоянного представительства Республики Дагестан при Президенте Российской Федерации.
В фойе гостей встретила фотовыставка о посещении разных стран Расулом Гамзатовым, организованная при содействии директора Международного общественного фонда Расула Гамзатова Габибат Азизовой, а легкая классическая музыка создавала творческое настроение. Во втором фойе участники торжественного вечера смогли посмотреть документальный фильм о великом поэте «Без права на забвение».
Со сцены прозвучали любимые всеми песни и стихи Расула Гамзатова, национальные танцы и превосходная игра на дудуке.
Из Республики Дагестан на торжественное мероприятие приехали дочери поэта. Салихат Расуловна Гамзатова от лица всей семьи поблагодарила организаторов и гостей вечера, подчеркнув, что слова Расула Гамзатова остаются актуальными и очень важно их помнить и передавать новым поколениям.
Постпред Республики Дагестан при Президенте РФ Изумруд Мугутдинова вручила организаторам мероприятия благодарственные письма и выразила признательность за проделанную ими большую работу.
2 Окт 2018, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
Москва:
|2 Окт:
|2 Окт:
|1 Окт:
Центральный федеральный округ:
|2 Окт:
|1 Окт:
|1 Окт:
РОССИЯ:
|1 Окт:
|1 Окт:
|1 Окт: