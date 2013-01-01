В Москве ученые разработали способ создания хрящей для коленных суставов, не имеющий аналогов в мире



В Москве группа ученых из Сеченовского университета совместно с коллегами из МГУ имени М.В. Ломоносова, а также институтов Фотонных технологий и Химической физики РАН разработала уникальный метод создания хрящей для коленных суставов на основе клеток пациента, которые повторяют физиологические и анатомические свойства натурального хряща, и начали проводить его испытания на животных.

Уникальность технологии состоит в том, что для создания искусственных хрящей берут не просто отдельные клетки пациента, а клеточные сфероиды - агломераты клеток, которые уже образовали межклеточные связи и матрикс, то есть, готовые микроткани. Полностью хрящ получают с помощью биопринтера.

«Наши сфероиды размером всего 150-200 микрон, что позволяет клеткам лучше взаимодействовать друг с другом, не теряя жизнеспособности. Существующие аналоги используют лишь крупные сфероиды - свыше 500 микрон диаметром, которые неоднородны, и клетки внутри часто погибают от нехватки кислорода в крупном агломерате. Аналогов совмещения сфероидов, биополимеров и биопечати для создания хрящевой ткани в мире нет», - пояснила ведущий научный сотрудник Института регенеративной медицины Сеченовского университета Настасья Кошелева.

Российские ученые намерены продолжить совершенствование новой технологии и перейти к доклиническим испытаниям на клетках человека.

Москва, Центральный федеральный округ