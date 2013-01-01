В Москве создали не имеющий аналогов в мире спасательный парашют для эвакуации с небоскребов



Московский НИИ парашютостроения разработал и с помощью Госкорпорации Ростех вывел на рынок уникальный парашют «Шанс», который позволяет эвакуироваться из высотных домов в случае чрезвычайных ситуаций. Новая парашютная система, не имеющая аналогов в мире, позволяет десантироваться с малой высоты, где традиционные парашюты не сработают.

В конструкции уникального парашюта применен ряд инновационных решений. Новый парашют изготовлен из особой ткани с низкой воздухопроницаемостью и имеет три купола, которые удерживают заданную скорость приземления. «Шанс» позволяет спастись из любого здания высотой от 33 метров (средняя девятиэтажка).

Воспользоваться парашютом сможет даже человек, не имеющий специальной подготовки, поскольку «Шанс» сам раскрывается на нужной высоте. Кроме того, парашют автоматически стабилизирует положение тела прыгающего человека и не складывается при контакте со зданием.

Однако пока приобрести его могут только юридические лица, обязанные обеспечить контроль за эксплуатацией спасательного средства.

Холдинг «Технодинамика», являющийся частью Ростеха, уже получил сертификат соответствия на «Шанс», благодаря чему может приступать к серийному производству. Ориентировочная стоимость инновационного парашюта – порядка 150 тыс. рублей.

Москва, Центральный федеральный округ