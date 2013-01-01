В Москве создали детектор сверхбыстрого выявления вирусов и запустили 3D-печать медицинских масок



В Москве специалисты компании «Троицкий инженерный центр» (входит в ГК «ТехноСпарк» Роснано) разработали детектор, который позволяет за 30 минут выявить в окружающей среде и в биологических жидкостях опасные вирусы, в том числе новый коронавирус. Параллельно компания «Temporum», резидент технопарка «Нагатино», начала печатать на 3D-принтерах медицинские маски, которые можно использовать многократно.

Созданный «Троицким инженерным центром» прибор «Индикатор-БИО» позволяет осуществить тестирование в очень сжатое время — не более 30 минут. Уже выпущены опытные партии прибора и расходных материалов. Планируется в максимально сжатый срок осуществить клинические испытания и получить разрешение на серийное производство изделия.

Тем временем компания «Temporum» начала печатать медицинские маски на 3D-принтерах. Их можно использовать много раз, при этом необходимо менять внутренний фильтр. Рекомендуется применять для этого ватный диск, а само пластиковое изделие обрабатывать дезинфицирующим раствором.

Такие маски безопасны и удобны в использовании. Они значительно выгоднее одноразовых масок. В качестве сменного фильтра можно использовать обычные ватные диски, упаковка которых из 100 штук стоит около 70 рублей.

Компания уже получает заказы на приобретение мелкооптовых партий масок, ведутся переговоры по их серийному производству.

Москва, Центральный федеральный округ