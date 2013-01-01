В Москве с Белорусского вокзала в Одинцово запустили первые электропоезда «Иволга»



Именно такие инновационные электрички полностью спроектированные в России и произведенные на Тверском вагоностроительном заводе в дальнейшем будут курсировать по Московским центральным диаметрам (МЦД).

На Белорусском направлении Московской железной дороги два шестивагонных поезда «Иволга» заменили составы серии ЭД4М. Они выполняют экспресс-рейсы между Белорусским вокзалом и станцией Одинцово и сокращают время в пути до 21 минуты.

В поездах «Иволга» используется технология пневмоподвешивания, которая обеспечивает плавный ход, низкий уровень шума и вибрации. В вагонах поддерживается комфортный микроклимат, работает система обеззараживания воздуха, имеются крепления для велосипедов, точки доступа к Wi-Fi, USB-розетки для зарядки гаджетов.

В 2018 г. по результатам открытых конкурсов московская «Центральная пригородная пассажирская компания" заключила два контракта с ОАО «Тверской вагоностроительный завод» (входит в состав АО «Трансмашхолдинг») на поставку электропоездов серии ЭГ2Тв «Иволга». Завод поставит 24 поезда шестивагонной составности и 15 поездов семивагонной составности для работы на Московских центральных диаметрах.

Первые два диаметра, МЦД-1 Одинцово — Лобня и МЦД-2 Нахабино — Подольск, планируется запустить в конце 2019 — начале 2020 года. Диаметры свяжут разные направления Московской железной дороги и благодаря новому наземному метро пассажиры смогут пересечь территорию столицы за 40 минут.

Работать МЦД будут так же, как и метро, — с 05:30 до 01:00, а интервалы движения составов не превысят пяти-шести минут в часы пик.По оценкам экспертов, реализация проекта МЦД на 10-12 процентов разгрузит транспортную инфраструктуру Москвы.

Москва, Центральный федеральный округ