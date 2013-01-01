В Москве прошел фестиваль искусств северокавказских регионов России



Фестиваль "Северный Кавказ: синтез мира, синтез искусств" в минувшие выходные собрал на Тверской площади столицы лучшие национальные творческие коллективы, которые выбрало в регионах компетентное жюри.

В открытии фестиваля и гала-концерта приняли участие заместитель министра России по делам Северного Кавказа Михаил Развозжаев и представители республик. Республику Дагестан представила постпред Изумруд Мугутдинова, а постпредство Республики Дагестан при Президенте РФ и торгпредство в ЦФО приняли активное участие в организации мероприятия.

Гордостью своего региона стали коллективы из Республики Дагестан, занявшие почетные призовые места в таких номинациях конкурсной программы как «Хореография», «Вокальное искусство», «Поэзия», «Фотография», «Музыкальное исполнительское искусство». Самым ярким эпизодом концерта, гвоздем мероприятия стало как всегда захватывающее выступление государственного академического ансамбля «Лезгинка».

На фестивале были представлены изделия народно-художественных промыслов, брендовые продуктовые товары, а также минеральные воды из Республики Дагестан и других северокавказских регионов.

Гости и участники мероприятия смогли попробовать блюда национальной северокавказской кухни, по праву завоевавшей большую популярность не только в России, но и во всем мире. А на представленной рядом с концертной площадкой выставке фоторабот все смогли своими глазами увидеть прекрасную природу и достижения жителей Северного Кавказа.