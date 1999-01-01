В Москве представили созданную «Росэлектроникой» «умную» систему управления энергетикой



На III Международном саммите SmartEnergy прошла презентация программного комплекса «КОТМИ-Росэл», который позволяет в реальном времени получать с энергетических объектов телеметрию и информацию о состоянии оборудования, а также обрабатывать до 500 тыс. измерений в секунду на одном сервере.

На проходившем в столице 26-27 марта форуме, посвященном внедрению новых моделей управления энергетикой на основе «интернета вещей» и будущему энергоэффективных городов, зданий и сферы ЖКХ, госкорпорация Ростех представила новейшую цифровую автоматизированную систему управления производством, передачей и распределением электроэнергии.

Все программные компоненты могут быть разнесены на разные компьютеры, связанные единой сетью. «КОТМИ-Росэл» не имеет ограничений по количеству пользователей, размеру базы данных и числу подключенных устройств. Комплекс обеспечивает длительное хранение информации, при котором данные, теряющие актуальность, в зависимости от настроек системы, архивируются или удаляются. Интерфейс системы позволяет транслировать полученные данные на видеостены в цифровых диспетчерских пунктах и центрах управления сетями и оперативно реагировать на нештатные ситуации.

По данным «Росэлектроники», комплекс обеспечивает эффективное управление большими объемами данных, которые постоянно генерируются устройствами интеллектуальной энергетики, обеспечивает достоверность измерений, статистически обрабатывает принятую информацию, моделирует и прогнозирует электрические режимы.

Автоматизированная система оперативно-диспетчерского, технологического и ситуационного управления на основе комплекса «КОТМИ-Росэл» сегодня внедряется на объектах «Красноярскэнерго». Под управлением системы находятся более 100 подстанций напряжением 35–500 кВ, 2000 распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 6–10 кВ, а также все энергообъекты Универсиады-2019.

Москва, Центральный федеральный округ