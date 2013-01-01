В Москве представили созданную подразделениями «Росатома» базовую платформу «Умный город»



Компания «Русатом инфраструктурные решения» создала инструмент управления городскими службами, повышения скорости реагирования на запросы граждан и бизнеса, получения обратной связи и вовлечения жителей в процесс создания более комфортной и безопасной городской среды.

«Умный город» собирает, интегрирует и анализирует данные со всех источников городских данных, взаимодействует с существующей цифровой инфраструктурой и позволяет интегрировать в единую smart-систему новые структурные блоки, цифровые сервисы.

Пилотный проект с применением этой платформы успешно реализован в «атомном» городе Сарове Нижегородской области.

По данным «Росатома», методология бережливого и умного города Lean Smart City, суть которой заключается в непрерывном улучшении процессов управления городской инфраструктурой, уже принесла конкретные результаты. В Сарове теперь в восемь раз быстрее решаются проблемы, связанные с уборкой мусора, в полтора раза быстрее – проблемы качества городских дорог, а процесс согласования и контроля за ходом проведения земляных работ ускорился в десять раз. Кроме того, появился онлайн-контроль за работой муниципальных перевозчиков городского транспорта.

Генеральный директор "Русатом инфраструктурные решения" Ксения Сухотина отметила, что уже накоплен успешный опыт внедрения цифровых решений для городской среды, которым разработчики готовы делиться со всеми участниками проектов "Умный город", тиражировать имеющиеся наработки в любом российском регионе. На первом этапе планируется предлагать функциональность "активный горожанин", чтобы тот или иной город сразу получил возможность решать текущие проблемы, а горожане сразу ощутили позитивный эффект.

Сегодня компания внедряет и другое цифровое решение – краудсорсинговую платформу по генерации и сбору предложений по улучшениям городской среды для проекта «100 городских лидеров». Краудсорсинговая платформа позволяет оперативно получать информацию о городских проблемах, проводить среди жителей опросы и голосование по вопросам городского развития, создавать экспертные сообщества, собирать идеи и объединять активных горожан вокруг реализации инициатив по улучшению городской среды.

Кроме того, «Русатом инфраструктурные решения» участвует в разработке международного стандарта «Устойчивое развитие малых и средних городов» вместе с Минстроем России и экспертами ISO.

Москва, Центральный федеральный округ