В Москве представили разработанный холдингом «Росэлектроника» беспилотник для видеомониторинга линий



Новый дрон, представленный в рамках Международного форума «Электрические сети», станет частью системы мониторинга воздушных ЛЭП, которая включает многофункциональные зарядные станции и программное обеспечение для автоматической обработки собранной видеоинформации.

Созданный концерном «Вега» беспилотник оснащен камерой, тепловизором и может действовать в полностью автоматическом режиме, самостоятельно собирая и передавая в операторские службы данные о состоянии сетей.

Это большой шаг вперед, поскольку до сих пор для оценки состояния ЛЭП требуется выезд специалистов на место, применение специальной техники для подъема человека и временное отключение линии электропередач.Эти работы серьезно осложняются в тех случаях, когда необходимо обследовать труднодоступные участки ЛЭП, находящиеся в болотистой местности, пролегающие через овраги, лесополосы и водные объекты.

Для беспилотника этих преград попросту не существует. К тому же он способен выявить проблемы на ранних стадиях и тем самым многократно снизить аварийность на ЛЭП. При аварийно-восстановительных работах дрон сокращает время поиска повреждений и определения причин неисправностей.

Москва, Центральный федеральный округ