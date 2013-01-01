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В Москве подготовили к испытаниям прототип электрического авиадвигателя раньше, чем за рубежом

Апр 20
Москва Центральный федеральный округ
В Москве подготовили к испытаниям прототип электрического авиадвигателя раньше, чем за рубежом

В Москве специалисты Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) им. П. И. Баранова (входит в НИЦ им. Жуковского) подготовили к испытаниям электрический авиационный двигатель. Базой для летного эксперимента является самолет «Сигма-4». Эксперты отмечают, что Россия на несколько лет опережает зарубежных конкурентов в создании электрического авиадвигателя.
Применение подобных двигателей позволяет экономить, по разным расчетам, от 15 до 75 процентов топлива, пропорционально снизить шум и количество вредных выбросов. Энергией такая силовая установка питается от аккумуляторов или от топливных элементов.

Созданный электродвигатель отличается использованием новых материалов – сверхпроводников. Они делают возможным создавать электродвигатели большой мощности при малых размерах и массе.

В ближайшей перспективе полностью электрическими будут только самолёты и вертолёты малой авиации вместимостью до 20 пассажиров, а также «летающие такси» вместимостью не более 4 человек.

Москва, Центральный федеральный округ



 
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