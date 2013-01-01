В Москве открыли самую большую в России школу с технопарком на 2500 учащихся



В Москве со второго полугодия начались занятия для 1-8 классов в экспериментальной мега-школе на 2,5 тыс. учеников. Здание площадью свыше 40 тыс. кв. метров построили на территории бывшей промзоны «ЗИЛ». Комплекс спроектирован по европейской кампусной системе и, кроме образовательного центра, включает детский технопарк «Кванториум», школу искусств, крытый стадион, комбинат питания и т.д.

Для удобства детей в школе действует схема навигации, а школьники, живущие в близлежащем районе, смогут попасть домой по специальному подземному переходу, не выходя на проезжую часть.

Школа рассчитана на 100 классов по 25 человек в каждом. Кроме учебных аудиторий в здании есть актовый зал на 1100 мест, два хореографических зала, два спортзала для начальной школы, фитнес-зал, а также большой спортивный зал площадью 1 тыс. кв. метров.

В школе работают две библиотеки на 117 тыс. единиц хранения с конференц-залом, зоной читательских мест, медиатекой и учительским сектором. Читзал площадью около 600 кв. метров вмещает 220 учащихся.

Материальная база школы-новостройки позволила организовать изучение дополнительных дисциплин по медицинскому и инженерному профилям. Вскоре к ним добавятся химико-биологический и профиль профессионального изучения металлов.

Для факультативов предусмотрен Hi-tech цех, рассчитанный на 120-140 учащихся. Здесь также будут проводиться занятия по нескольким направлениям: естественные науки, робототехника, инженерно-физические науки и IT-технологии.

Для изучения иностранных языков создали зонированные языковые среды и лингвистические помещения с трансформируемыми перегородками.

На территории школы-гиганта построили стадион под крышей: три спортивных зала разделяются сетчатыми перегородками, которые при необходимости можно убрать. Стадион и технопарк «Кванториум», где можно ознакомиться с построением виртуальной реальности, лазерными и нанотехнологиями, прикладной космонавтикой, смогут посещать и ученики других школ.

Москва, Центральный федеральный округ