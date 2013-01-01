В Москве открыли первое в России цифровое текстильное производство полного цикла
В технопарке «Калибр» российская компания «SolstudioTextileGroup» открыла фабрику цифровой печати на ткани, объединив на одной площадке все производственные этапы - от разработки дизайна и эскиза до выпуска готовой продукции.
В ближайшее время новая фабрика начнет сотрудничество с другим резидентом технопарка «Калибр» - компанией «БАСК», которая производит рассчитанную на низкие температуры зимнюю верхнюю одежду, палатки для арктических экспедиций и массового туризма, одежду для высотного альпинизма и походов выходного дня.
В дальнейшем вокруг фабрики «Solstudio Textile Group» планируют сформировать кластер креативной индустрии, объединив на одной площадке дизайнерские студии и швейные производства.
Места всем хватит - на территории «Калибра» началось строительство еще одного корпуса, в котором могут разместиться десятки инновационных предприятий. Общая площадь технопарка увеличится до 92 тысяч кв. метров, а объем инвестиций в проект составит 2,83 млрд рублей. В новом производственно-лабораторном корпусе будут созданы экологически чистые наукоемкие производства, компании НИОКР, инжиниринговые компании и проектные бюро. В настоящее время в технопарке работает около пяти тысяч человек, в дальнейшем здесь появится еще несколько сотен высококвалифицированных рабочих мест.
Москва, Центральный федеральный округ
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