Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
14 ДЕК, 16:24 МСК
USD (ЦБ)    66,4337
EUR (ЦБ)    75,3890

14 ДЕК, 16:24 МСК
USD (ЦБ)    66,4337
EUR (ЦБ)    75,3890

В Москве открыли первое в России цифровое текстильное производство полного цикла

Дек 14
Москва Центральный федеральный округ
В Москве открыли первое в России цифровое текстильное производство полного цикла

В технопарке «Калибр» российская компания «SolstudioTextileGroup» открыла фабрику цифровой печати на ткани, объединив на одной площадке все производственные этапы - от разработки дизайна и эскиза до выпуска готовой продукции.
На фабрике установлен итальянский цифровой принтер для печати на ткани. Производственные мощности нового предприятия позволяют печатать до 1,6 млн погонных метров тканей в год. «Solstudio Textile Group» планирует поставлять ткани не только российским, но и европейским компаниям.

В ближайшее время новая фабрика начнет сотрудничество с другим резидентом технопарка «Калибр» - компанией «БАСК», которая производит рассчитанную на низкие температуры зимнюю верхнюю одежду, палатки для арктических экспедиций и массового туризма, одежду для высотного альпинизма и походов выходного дня.

В дальнейшем вокруг фабрики «Solstudio Textile Group» планируют сформировать кластер креативной индустрии, объединив на одной площадке дизайнерские студии и швейные производства.

Места всем хватит - на территории «Калибра» началось строительство еще одного корпуса, в котором могут разместиться десятки инновационных предприятий. Общая площадь технопарка увеличится до 92 тысяч кв. метров, а объем инвестиций в проект составит 2,83 млрд рублей. В новом производственно-лабораторном корпусе будут созданы экологически чистые наукоемкие производства, компании НИОКР, инжиниринговые компании и проектные бюро. В настоящее время в технопарке работает около пяти тысяч человек, в дальнейшем здесь появится еще несколько сотен высококвалифицированных рабочих мест.

Москва, Центральный федеральный округ



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Москва:
14 Дек:
14 Дек:
13 Дек:
Центральный федеральный округ:
13 Дек:
13 Дек:
13 Дек:
РОССИЯ:
13 Дек:
13 Дек:
12 Дек:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Безналичное общество. К чему приведет отказ от наличных денег в мире и России

Безналичное общество. К чему приведет отказ от наличных денег в мире и России
Экономика 1

Китайцы изучат обратную сторону Луны, Европа готовится к стихийным бедствиям и другие новости науки и техники

Китайцы изучат обратную сторону Луны, Европа готовится к стихийным бедствиям и другие новости науки и техники
Наука и технологии

Новый «Армагеддон». Грозит ли Земле столкновение с крупными астероидами

Новый «Армагеддон». Грозит ли Земле столкновение с крупными астероидами
Наука и технологии

«Марсианские хроники». Как человечество покоряет Марс и зачем это ему надо

«Марсианские хроники». Как человечество покоряет Марс и зачем это ему надо
Наука и технологии

Топ-10 эко-товаров 2018 года: самоочищающаяся бутылка, чернила из выхлопов и чипсы из отходов

Топ-10 эко-товаров 2018 года: самоочищающаяся бутылка, чернила из выхлопов и чипсы из отходов
Новые возможности

Спор из-за «Стрекозы». Почему сотрудники Google протестуют против экспансии компании в Китай

Спор из-за «Стрекозы». Почему сотрудники Google протестуют против экспансии компании в Китай
Наука и технологии

Узнай, страна

В Красноярском крае создано производство МОКС-топлива для ядерных реакторов на быстрых нейтронах

В Красноярском крае создано производство МОКС-топлива для ядерных реакторов на быстрых нейтронах

В Москве открыли первое в России цифровое текстильное производство полного цикла

В Москве открыли первое в России цифровое текстильное производство полного цикла

В Ростовской области запустили первое в России производство башен для ветроэнергетических установок

В Ростовской области запустили первое в России производство башен для ветроэнергетических установок

В Новосибирской области запустили новые линии производства вакцин

В Новосибирской области запустили новые линии производства вакцин

Новости СМИ

Новости дня

16:00 В ДНР создадут народные дружины на случай атаки со стороны ВСУ В ДНР создадут народные дружины на случай атаки со стороны ВСУ
ЦБ повысил ключевую ставку до 7,75%
ЦБ повысил ключевую ставку до 7,75%
15:52 Начальник Свердловской железной дороги задержан по делу о взятке Начальник Свердловской железной дороги задержан по делу о взятке
15:00 В Кремле ответили на слова Кадырова о финансировании Чечни В Кремле ответили на слова Кадырова о финансировании Чечни
14:00 Минздрав планирует увеличить возраст продажи алкоголя Минздрав планирует увеличить возраст продажи алкоголя
13:41 Лавров объяснил, почему Мария Бутина пошла на сделку со следствием Лавров объяснил, почему Мария Бутина пошла на сделку со следствием
13:24 В сети появилась информация о дате смерти Петра Порошенко В сети появилась информация о дате смерти Петра Порошенко
ЕС не ввел санкции против России из-за конфликта в Керченском проливе и другие новости пятницы
ЕС не ввел санкции против России из-за конфликта в Керченском проливе и другие новости пятницы
13:13 Посол США назвал российские самолеты ВКС музейными экспонатами Посол США назвал российские самолеты ВКС музейными экспонатами

Узнай, страна!

16:00 В Красноярском крае создано производство МОКС-топлива для ядерных реакторов на быстрых нейтронах В Красноярском крае создано производство МОКС-топлива для ядерных реакторов на быстрых нейтронах
Россия полетит на Луну за 1,5 трлн руб., нефтегазовые доходы России превысили 150 млрд долларов и другие новости четверга
Россия полетит на Луну за 1,5 трлн руб., нефтегазовые доходы России превысили 150 млрд долларов и другие новости четверга
15:12 В Москве открыли первое в России цифровое текстильное производство полного цикла В Москве открыли первое в России цифровое текстильное производство полного цикла
14:47 В Ростовской области запустили первое в России производство башен для ветроэнергетических установок В Ростовской области запустили первое в России производство башен для ветроэнергетических установок
12 ДЕК, 12:24 Тамбовские ученые разработали проект по производству уникального посадочного материала Тамбовские ученые разработали проект по производству уникального посадочного материала
12 ДЕК, 10:06 Точка притяжения для новгородских предпринимателей появилась в пабе Mycroft Точка притяжения для новгородских предпринимателей появилась в пабе Mycroft
10 ДЕК, 14:38 Успешные предприниматели раскрыли правду о бизнесе Успешные предприниматели раскрыли правду о бизнесе
Отток капитала из России вырос в три раза, накопительную часть пенсии заморозят до 2021 года и другие новости среды
Отток капитала из России вырос в три раза, накопительную часть пенсии заморозят до 2021 года и другие новости среды
10 ДЕК, 09:17 За 10 месяцев этого года в Курской области родился 8841 ребенок За 10 месяцев этого года в Курской области родился 8841 ребенок

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter