В Москве открыли новое производство компонентов для зенитных ракетных комплексов
Новый цех комплексной сборки и регулировки ПАО «Научно-производственное объединение «Алмаз» имени академика А.А. Расплетина» построило на площадке Лианозовского завода.
Новый корпус предприятия площадью 6550 квадратных метров, в котором будут производить компоненты для зенитных ракетных комплексов и комплексы автоматизации, открыли зампредседателя Правительства России по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов и мэр Москвы Сергей Собянин.
Основанное в 1947 году Научно-производственное объединение «Алмаз» имени академика А.А. Расплетина сегодня входит в состав концерна ВКО «Алмаз — Антей» и является системообразующим предприятием оборонно-промышленного комплекса России. В 2018 году в состав НПО «Алмаз» вошло АО «НПО “Лианозовский электромеханический завод” и в результате НПО «Алмаз» стало крупнейшим по численности сотрудников (11,5 тысячи человек) промышленным предприятием в Москве.
«Несколько лет назад мы договорились о присвоении статуса промкомплекса концерну ВКО “Алмаз — Антей”. И предприятие за последние годы сэкономило несколько сот миллионов рублей благодаря льготам, установленным городом для того, чтобы оно могло развиваться», — подчеркнул Сергей Собянин.
Мэр Москвы пообещал в ближайшее время улучшить транспортную доступность завода. Для этого планируется продлить Люблинско-Дмитровскую линию метро, а к началу 2020 года открыть МЦД-1, чтобы метро и Московский центральный диаметр были в шаговой доступности от предприятия. Обеспечить удобную пересадку на метро и наземный транспорт позволит транспортно-пересадочный узел «Лианозово» - для водителей там будет предусмотрено около полутора тысяч парковочных мест.
Юрий Борисов отметил, что оборонно-промышленный комплекс сегодня находится в очень хорошем состоянии, здесь наблюдается рост производительности труда и выручка выше среднероссийской, принята долгосрочная программа построения кривой производственных возможностей (КПВ) до 2027 года. Зампред Правительства РФ подчеркнул, что на заводе будут не только выполнять гособоронзаказ, но и расширять ассортимент за счет диверсификации производства и выпуска гражданской продукции.
Сегодня НПО «Алмаз является одним из мировых лидеров в области разработки новейших зенитных ракетных систем противовоздушной, противоракетной и воздушно-космической обороны. Продукция этого предприятия принята на вооружение более чем в 30 странах мира.
Кроме того, НПО «Алмаз» производит аэродромные радиолокационные комплексы, метеорологические радиолокаторы и системы управления воздушным движением. Все московские и подмосковные аэропорты оснащены системами управления воздушным движением, созданными на НПО «Алмаз». А разработанными здесь метеолокаторами и метеосистемами оснащены метеорологические службы Росгидромета Московского региона.
В июне 2019 года «Алмаз» планирует начать строительство 13-этажного научно-лабораторного корпуса площадью 86 тысяч квадратных метров. Инвестиции составят семь миллиардов рублей. В новом корпусе будет создано 5,5 тысячи рабочих мест. Завершить строительные работы планируется в 2022 году.
Москва, Центральный федеральный округ
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