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В Москве открыли новое производство компонентов для зенитных ракетных комплексов

Мар 4
Москва Центральный федеральный округ
В Москве открыли новое производство компонентов для зенитных ракетных комплексов

Новый цех комплексной сборки и регулировки ПАО «Научно-производственное объединение «Алмаз» имени академика А.А. Расплетина» построило на площадке Лианозовского завода.
Объем инвестиций составил 250 миллионов рублей, на новом производстве создано 200 дополнительных рабочих мест.

Новый корпус предприятия площадью 6550 квадратных метров, в котором будут производить компоненты для зенитных ракетных комплексов и комплексы автоматизации, открыли зампредседателя Правительства России по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов и мэр Москвы Сергей Собянин.

Основанное в 1947 году Научно-производственное объединение «Алмаз» имени академика А.А. Расплетина сегодня входит в состав концерна ВКО «Алмаз — Антей» и является системообразующим предприятием оборонно-промышленного комплекса России. В 2018 году в состав НПО «Алмаз» вошло АО «НПО “Лианозовский электромеханический завод” и в результате НПО «Алмаз» стало крупнейшим по численности сотрудников (11,5 тысячи человек) промышленным предприятием в Москве.

«Несколько лет назад мы договорились о присвоении статуса промкомплекса концерну ВКО “Алмаз — Антей”. И предприятие за последние годы сэкономило несколько сот миллионов рублей благодаря льготам, установленным городом для того, чтобы оно могло развиваться», — подчеркнул Сергей Собянин.

Мэр Москвы пообещал в ближайшее время улучшить транспортную доступность завода. Для этого планируется продлить Люблинско-Дмитровскую линию метро, а к началу 2020 года открыть МЦД-1, чтобы метро и Московский центральный диаметр были в шаговой доступности от предприятия. Обеспечить удобную пересадку на метро и наземный транспорт позволит транспортно-пересадочный узел «Лианозово» - для водителей там будет предусмотрено около полутора тысяч парковочных мест.

Юрий Борисов отметил, что оборонно-промышленный комплекс сегодня находится в очень хорошем состоянии, здесь наблюдается рост производительности труда и выручка выше среднероссийской, принята долгосрочная программа построения кривой производственных возможностей (КПВ) до 2027 года. Зампред Правительства РФ подчеркнул, что на заводе будут не только выполнять гособоронзаказ, но и расширять ассортимент за счет диверсификации производства и выпуска гражданской продукции.

Сегодня НПО «Алмаз является одним из мировых лидеров в области разработки новейших зенитных ракетных систем противовоздушной, противоракетной и воздушно-космической обороны. Продукция этого предприятия принята на вооружение более чем в 30 странах мира.

Кроме того, НПО «Алмаз» производит аэродромные радиолокационные комплексы, метеорологические радиолокаторы и системы управления воздушным движением. Все московские и подмосковные аэропорты оснащены системами управления воздушным движением, созданными на НПО «Алмаз». А разработанными здесь метеолокаторами и метеосистемами оснащены метеорологические службы Росгидромета Московского региона.

В июне 2019 года «Алмаз» планирует начать строительство 13-этажного научно-лабораторного корпуса площадью 86 тысяч квадратных метров. Инвестиции составят семь миллиардов рублей. В новом корпусе будет создано 5,5 тысячи рабочих мест. Завершить строительные работы планируется в 2022 году.

Москва, Центральный федеральный округ



 
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