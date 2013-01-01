В Москве «Норникель» построил собственный модульный центр обработки данных



В Москве компания «Норникель» завершила строительство отказоустойчивого центра обработки данных (ЦОДа), что обеспечит высокую степень производительности и доступности ИТ-систем и оптимизирует бизнес-процессы компании. Московский ЦОД построен менее чем за три месяца в рамках комплексной программы по модернизации ИТ-инфраструктуры «Норникеля».

Новый дата-центр соответствует категории Tier III, что означает обеспечение электроснабжения по двум независимым лучам, наличие дизель-генераторной установки и источников бесперебойного питания (ИБП). Такая система позволяет достичь высоких показателей отказоустойчивости и надежности хранения данных. Объект также оснащен новейшими системами кондиционирования, противопожарной безопасности, а также системой контроля и управления доступом (СКУД). «Мы стали первой металлургической компанией, которая построила собственный модульный ЦОД, — сообщил директор департамента информационных технологий «Норникеля» Юрий Шеховцов. По его словам, оборудование центра полностью создано на базе отечественного производства в Новосибирске, что соответствует политике импортозамещения. Москва, Центральный федеральный округ

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