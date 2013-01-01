В Москве начались испытания чипа для умных счетчиков электроэнергии и гаджетов



Компания "Современные Радио Технологии" будет проводить работы по совершенствованию чипа в течение всего 2019 года и в следующем году запустит его в серийное производство.

"Интернет вещей" – глобальную сеть, объединяющую все бытовые и промышленные устройства, начиная со светильников и станков, и заканчивая заводами, счетчиками воды и электричества – развивают ведущие IT-компании мира.

В России в декабре прошлого года был принят Закон о развитии интеллектуальных систем учета. Эти системы освобождают граждан от необходимости самостоятельно передавать показания счетчиков и обязывают поставщиков устанавливать "умные" устройства, способные передавать эти данные по беспроводному каналу связи без участия человека.

По данным экспертов Минэнерго, созданные в прошлые годы протоколы обмена подобной информацией уязвимы для взлома и представляют угрозу как для экономического благополучия поставщиков электричества, так и для личных данных потребителей.

Первой из новых, более защищенных методик передачи данных, может стать закрытый радиопротокол XNB, разрабатываемый сегодня инженерами и программистами компании "Современные Радио Технологии" (СРТ) на базе технологии LPWAN.

Чип, который сегодня проходит испытания аналоговой части, сможет использовать любой российский разработчик для создания своих собственных счетчиков и других гаджетов, адаптированных для работы в "интернете вещей".

Москва, Центральный федеральный округ