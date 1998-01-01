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В Москве начали выпуск разработанного в России оборудования для маркировки лекарственных препаратов

Ноя 21
Москва Центральный федеральный округ
В Москве начали выпуск разработанного в России оборудования для маркировки лекарственных препаратов

Новую технологичную линию, произведенную концерном «Автоматика» Госкорпорации Ростех, компания «ТрекМарк» представила на международной выставке Pharmtech & Ingredients.
До конца текущего года планируется произвести первую сотню комплексов оборудования «Линии М», необходимого фармпроизводителям, которые готовятся к переходу на обязательную маркировку лекарств с 1 января 2020 года и работу в информационной системе мониторинга движения препаратов.

Новое оборудование, при производстве которого используются комплектующие Videojet и применяются технологии идентификации Cognex, разработано специально для российского рынка и протестировано для работы с защищенным криптографией цифровым кодом Data matrix. Оно может адаптироваться под конкретные задачи любого фармацевтического предприятия. Эксперты отмечают, что предложенные решения полностью совместимы с единой национальной системой цифровой маркировки «Честный ЗНАК».

По словам главы компании «ТрекМарк» Сергея Протасова, оборудование может устанавливаться на производственных линиях любых типов, а локализация производства в России снижает стоимость оборудования в два-три раза по сравнению с зарубежными аналогами.

Ранее сообщалось, что Минпромторг РФ совместно с Фондом развития промышленности (ФРП) увеличит на 800 млн рублей бюджет программы по заемному софинансированию фармпроизводителей в рамках целевой закупки оборудования для маркировки лекарств, так что объем финансирования по этой программе в 2019 году достигнет 2,3 млрд рублей.

Все это поможет защитить добросовестный бизнес и потребителей от контрафактной фармацевтической продукции

Москва, Центральный федеральный округ



 
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