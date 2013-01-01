В Москве начали производство высокотехнологичного медоборудования для терапии неотложных состояний



На территории особой экономической зоны «Технополис «Москва» открылось российско-словацкое предприятие по производству медицинского оборудования «Хирана+». Завод будет выпускать наркозные аппараты и аппараты искусственной вентиляции легких. Инвестиции составили около 175 млн рублей, создано более 30 новых рабочих мест.

По словам генерального директора компании «Хирана+» Василия Шимко, «производство наркозно-дыхательной аппаратуры и аппаратов искусственной вентиляции легких в России позволит внедрить современные европейские технологии и стандарты качества, сократить сроки поставки оборудования и логистические затраты, а также снизить стоимость производства, сохранив при этом высокое качество продукции».

Изготовленное оборудование будет поставляться в медицинские учреждения различных регионов России. Кроме того, ведутся переговоры с потенциальными партнерами для экспорта продукции в страны Ближнего Востока.

Москва, Центральный федеральный округ