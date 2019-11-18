В Москве корпорация



В Москве Российская самолетостроительная корпорация «МиГ» получила патент на разработанную систему автоматического управления самолетом при заходе на посадку. Новый цифровой комплекс повышает безопасность пилотирования в сложных метеоусловиях. Технология будет использоваться в военных самолетах МиГ-29М/М2 и МиГ-35.

Новая разработка корпорации «МиГ» включила в себя ряд инновационных блоков, приводов и систем, в том числе навигационно-измерительный комплекс. Электронная система позволяет летчику выйти на глиссаду в автоматическом режиме и за меньшее время продолжить снижение до появления видимости.

Преимущества системы уже подтверждены летными испытаниями с положительными оценками летчиков.

АО «РСК «МиГ» - ведущая российская промышленная корпорация по разработке, производству, продаже, логистической и технической поддержке авиационной техники, а также по обучению летного и инженерно-технического состава.

Москва, Центральный федеральный округ