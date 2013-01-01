В Москве и Подмосковье пассажиры МЦД смогут оплатить проезд бесконтактным способом



Турникеты на платформах Московского центрального диаметра оборудуют системой, которая позволяет внести оплату картой, поддерживающей технологию PayPass и PayWave, а также с помощью смартфонов с соответствующими функциями.

Для того чтобы пройти к платформам, достаточно будет приложить банковскую карту или смартфон к терминалу, расположенном на турникете.

Подобные терминалы уже установлены на турникетах в метро и на МЦК, что позволяет сократить очереди в кассы и избавляет пассажиров от необходимости пополнять проездной билет. Благодаря разнообразию способов оплаты уменьшается количество неплательщиков и повышается востребованность городского транспорта.

По данным правительства Москвы, на МЦД можно будет расплачиваться, как привычной картой «Тройка», так и ее модификациями со встроенным чипом, которые выпускаются в форме брелоков, наклеек, браслетов. Благодаря единому способу оплаты проезда пассажиры могут пересаживаться с МЦД на другие виды городского транспорта, не покупая еще один билет, сообщается на сайте мэра и

Проект МЦД позволит связать все направления Московской железной дороги и создать удобные пересадки на линии столичного метрополитена и МЦК. По предварительным данным, благодаря новому наземному метро можно будет пересечь Москву за 40 минут.

Москва, Центральный федеральный округ