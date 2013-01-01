В Москве дипломатам из 40 стран мира представили инвестиционные возможности Северного Кавказа



В мероприятии, организованном Минкавказом и МИДом России, приняли участие почти сорок послов и представителей дипломатических ведомств европейских, африканских, ближневосточных и азиатских государств.

В рамках встречи состоялась презентация инвестиционного и экономического потенциала Северо-Кавказского федерального округа, а также реализуемых на территории регионов ключевых социально-экономических проектов.

Министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарёв проинформировал участников встречи о действующих на территории СКФО стимулирующих мерах для развития и поддержки как крупного бизнеса, малого и среднего предпринимательства.

«Северный Кавказ является одним из наиболее богатых природными ресурсами регионов. Он имеет немало конкурентных преимуществ в сельском хозяйстве, промышленности и туризме, которые составляют основу экономики региона. Мы уделяем большое внимание вопросу формирования благоприятного инвестиционного климата и улучшению условий ведения предпринимательской деятельности. На территории СКФО созданы и успешно функционируют особые экономические зоны, индустриальные парки и технопарки, бизнес-инкубаторы», - отметил Сергей Чеботарёв.

Генеральный директор АО «Курорты Северного Кавказа» Хасан Тимижев акцентировал внимание на туристической отрасли как определяющем факторе устойчивого развития регионов СКФО.

«Статус ОЭЗ - это тот самый подъемник для бизнеса, который стремится быть прибыльным и успешным. Частные инвесторы, участвующие в проекте, получают комплекс преференций, которые по совокупности делают инвестиционный проект дешевле на 20-30 процентов», - подчеркнул Хасан Тимижев.

В ходе презентации были представлены действующие курорты Северного Кавказа - «Архыз», «Эльбрус», «Ведучи», а также озвучены планы развития других площадок. Было отмечено, что международное сотрудничество позволит создать на территории СКФО эталонные курорты.

Возможности сотрудничества с международным сообществом в сфере промышленности и сельского хозяйства представил генеральный директор АО «Корпорация развития Северного Кавказа» Сергей Харитонов.

Инвестиционные возможности своих территорий иностранным гостям продемонстрировали представители северокавказских регионов. От Республики Дагестан в мероприятии приняли участие первый заместитель председателя Правительства Республики Дагестан Анатолий Карибов и постоянный представитель Республики Дагестан при Президенте Российской Федерации Изумруд Мугутдинова.

В завершении мероприятия Сергей Чеботарёв подчеркнул, что Минкавказ России открыт для сотрудничества и готов оказывать всестороннее содействие развитию партнерских отношений с регионами Северного Кавказа.

Исполняющий обязанности директора департамента государственного протокола МИД России Георгий Кузнецов выразил надежду на то, что встречи, организованные впервые в таком формате, станут традиционными и будут способствовать установлению важных контактов для формирования устойчивого и эффективного сотрудничества субъектов СКФО со странами дальнего и ближнего зарубежья.

Москва, Центральный федеральный округ