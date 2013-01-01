Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
26 СЕН, 16:55 МСК
USD (ЦБ)    65,7585
EUR (ЦБ)    77,3846

26 СЕН, 16:55 МСК
USD (ЦБ)    65,7585
EUR (ЦБ)    77,3846

В Москве дипломатам из 40 стран мира представили инвестиционные возможности Северного Кавказа

Сен 26
Москва Центральный федеральный округ
В Москве дипломатам из 40 стран мира представили инвестиционные возможности Северного Кавказа

В мероприятии, организованном Минкавказом и МИДом России, приняли участие почти сорок послов и представителей дипломатических ведомств европейских, африканских, ближневосточных и азиатских государств.
В рамках встречи состоялась презентация инвестиционного и экономического потенциала Северо-Кавказского федерального округа, а также реализуемых на территории регионов ключевых социально-экономических проектов.

Министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарёв проинформировал участников встречи о действующих на территории СКФО стимулирующих мерах для развития и поддержки как крупного бизнеса, малого и среднего предпринимательства.

«Северный Кавказ является одним из наиболее богатых природными ресурсами регионов. Он имеет немало конкурентных преимуществ в сельском хозяйстве, промышленности и туризме, которые составляют основу экономики региона. Мы уделяем большое внимание вопросу формирования благоприятного инвестиционного климата и улучшению условий ведения предпринимательской деятельности. На территории СКФО созданы и успешно функционируют особые экономические зоны, индустриальные парки и технопарки, бизнес-инкубаторы», - отметил Сергей Чеботарёв.

Генеральный директор АО «Курорты Северного Кавказа» Хасан Тимижев акцентировал внимание на туристической отрасли как определяющем факторе устойчивого развития регионов СКФО.

«Статус ОЭЗ - это тот самый подъемник для бизнеса, который стремится быть прибыльным и успешным. Частные инвесторы, участвующие в проекте, получают комплекс преференций, которые по совокупности делают инвестиционный проект дешевле на 20-30 процентов», - подчеркнул Хасан Тимижев.

В ходе презентации были представлены действующие курорты Северного Кавказа - «Архыз», «Эльбрус», «Ведучи», а также озвучены планы развития других площадок. Было отмечено, что международное сотрудничество позволит создать на территории СКФО эталонные курорты.

Возможности сотрудничества с международным сообществом в сфере промышленности и сельского хозяйства представил генеральный директор АО «Корпорация развития Северного Кавказа» Сергей Харитонов.

Инвестиционные возможности своих территорий иностранным гостям продемонстрировали представители северокавказских регионов. От Республики Дагестан в мероприятии приняли участие первый заместитель председателя Правительства Республики Дагестан Анатолий Карибов и постоянный представитель Республики Дагестан при Президенте Российской Федерации Изумруд Мугутдинова.

В завершении мероприятия Сергей Чеботарёв подчеркнул, что Минкавказ России открыт для сотрудничества и готов оказывать всестороннее содействие развитию партнерских отношений с регионами Северного Кавказа.

Исполняющий обязанности директора департамента государственного протокола МИД России Георгий Кузнецов выразил надежду на то, что встречи, организованные впервые в таком формате, станут традиционными и будут способствовать установлению важных контактов для формирования устойчивого и эффективного сотрудничества субъектов СКФО со странами дальнего и ближнего зарубежья.

Москва, Центральный федеральный округ



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Москва:
25 Сен:
25 Сен:
25 Сен:
Центральный федеральный округ:
26 Сен:
25 Сен:
25 Сен:
РОССИЯ:
26 Сен:
26 Сен:
25 Сен:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Продолжительность жизни будет неуклонно расти, говорят ученые. А нужно ли нам это?

Продолжительность жизни будет неуклонно расти, говорят ученые. А нужно ли нам это?
Наука и технологии

«Либо с Россией, либо с США». Что значат санкции США против Китая за российское вооружение

«Либо с Россией, либо с США». Что значат санкции США против Китая за российское вооружение
Интервью и комментарии

Поцеловать Бога в пятку. Зачем мы ищем себе кумиров для подражания

Поцеловать Бога в пятку. Зачем мы ищем себе кумиров для подражания
Бизнес и психология 1

Apple стоит больше, чем вся экономика России. Как такое может быть

Apple стоит больше, чем вся экономика России. Как такое может быть
Экономика 5

«Согласимся, что это утопия». Сможет ли Россия отказаться от доллара?

«Согласимся, что это утопия». Сможет ли Россия отказаться от доллара?
Интервью и комментарии 5

«Одно пальто на 75 женщин, одна юбка – на 25». В чем неконкурентоспособность легкой промышленности России

«Одно пальто на 75 женщин, одна юбка – на 25». В чем неконкурентоспособность легкой промышленности России
Экономика 4

Узнай, страна

В ЕАО проходят обучение эксперты регионального чемпионата "Абилимпикс"

В ЕАО проходят обучение эксперты регионального чемпионата

В Москве дипломатам из 40 стран мира представили инвестиционные возможности Северного Кавказа

В Москве дипломатам из 40 стран мира представили инвестиционные возможности Северного Кавказа

Аграрии ЕАО смогут приобрести сельскохозяйственную технику с 30-процентной скидкой

Аграрии ЕАО смогут приобрести сельскохозяйственную технику с 30-процентной скидкой

Губернатор Никитин: В основе Стратегии развития Тамбовщины — научно-инновационный потенциал

Губернатор Никитин: В основе Стратегии развития Тамбовщины — научно-инновационный потенциал

Новости СМИ

Новости дня

14:09 На одном из снимков из космоса обнаружили марсоход Opportunity На одном из снимков из космоса обнаружили марсоход Opportunity
«Все поправки – отступление власти». Депутаты приняли пенсионную реформу во втором чтении
«Все поправки – отступление власти». Депутаты приняли пенсионную реформу во втором чтении
13:52 В России в 2019 году в России начнут продавать фотоаппарат Зенит М В России в 2019 году в России начнут продавать фотоаппарат Зенит М
13:19 Националисты требуют, чтобы с Украины выслали консула Венгрии Националисты требуют, чтобы с Украины выслали консула Венгрии
12:45 На Украине изобрели салозаменитель На Украине изобрели салозаменитель
12:23 Следствие просит отпустить сестер Хачатурян из СИЗО Следствие просит отпустить сестер Хачатурян из СИЗО
11:46 В ГД одобрили поправки Путина к пенсионной реформе В ГД одобрили поправки Путина к пенсионной реформе
В России подорожают одежда и обувь. Как слабый рубль скажется на ценах в магазинах
В России подорожают одежда и обувь. Как слабый рубль скажется на ценах в магазинах
11:25 Актер Стивен Сигал заявил, что мог бы стать губернатором Приморья Актер Стивен Сигал заявил, что мог бы стать губернатором Приморья

Узнай, страна!

16:46 В ЕАО проходят обучение эксперты регионального чемпионата "Абилимпикс" В ЕАО проходят обучение эксперты регионального чемпионата "Абилимпикс"
Над Трампом смеются, а США теряют сторонников. Что показала Генассамблея ООН
Над Трампом смеются, а США теряют сторонников. Что показала Генассамблея ООН
15:14 В Москве дипломатам из 40 стран мира представили инвестиционные возможности Северного Кавказа В Москве дипломатам из 40 стран мира представили инвестиционные возможности Северного Кавказа
08:58 Губернатор Никитин: В основе Стратегии развития Тамбовщины — научно-инновационный потенциал Губернатор Никитин: В основе Стратегии развития Тамбовщины — научно-инновационный потенциал
25 СЕН, 15:27 В Калининграде открылся третий форум "Сделано немцами в России" В Калининграде открылся третий форум "Сделано немцами в России"
25 СЕН, 14:52 В Удмуртии подготовили серийное производство уникальных ветроэнергетических генераторов В Удмуртии подготовили серийное производство уникальных ветроэнергетических генераторов
25 СЕН, 12:39 В рамках «Федерального десанта» прошло обсуждение инвестиционного климата регионов Сибири В рамках «Федерального десанта» прошло обсуждение инвестиционного климата регионов Сибири

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter