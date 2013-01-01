В Москве дан старт созданию производства электробусов «КамАЗ»
Июл 8
Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор «КамАЗа» Сергей Когогин подписали соглашение о создании в Москве производства электробусов и электрокомпонентов к ним. Инвестиции «КамАЗа» в реализацию проекта составят порядка 1 млрд рублей. Будет трудоустроено 3,5 тыс. человек.
Проектная мощность нового предприятия составит 500 электробусов в год. Разместится новое предприятие на территории Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода (СВАРЗ), где, кроме инженерно-производственного комплекса, появится центр инновационных разработок для пассажирского электрического транспорта.
Инвестор проведет реконструкцию и строительство производственных объектов площадью около 75 тыс. кв. метров. Для сотрудников планируется открыть магазины, кафе, спортивный клуб, паркинг и зону отдыха. Правительство Москвы предоставит предприятию налоговые льготы и готовую инженерную инфраструктуру. С предприятием уже заключены контракты почти на 20 млрд рублей.
Москва, Центральный федеральный округ
8 Июл 2019, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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