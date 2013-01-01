В московском метрополитене предлагают работу и отдых на Дальнем Востоке



В Москве на кольцевой линии метро начал курсировать новый тематический поезд "Дальневосточный экспресс" из пяти брендированных вагонов, каждая из секций которых посвящена регионам Дальневосточного федерального округа.

В интерьере вагонов изображено все гастрономическое разнообразие Дальнего Востока, представлены самобытные традиции его народов, памятники природы и культуры. Отсканировав QR-коды, пассажиры интерактивного состава могут увидеть более 60 ярких видеороликов о дальневосточных регионах на своих гаджетах, а также узнать о возможностях работы и учебы на Дальнем Востоке. В одном из вагонов размещена информация о действующих в регионах вакансиях, откликнуться на которые также можно с помощью QR-кода. Здесь же можно познакомиться с дальневосточными вузами, их факультетами и особенностями преподавания.

По словам зампреда правительства РФ - полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, «Дальневосточный экспресс», который будет курсировать в московском метро до мая следующего года, создан с целью донести до молодежи информацию о возможностях самореализации и профессионального роста, получения образования и работы в восточных регионах страны, а также показать жителям и гостям столицы, что на Дальнем Востоке создано лучшее в России пространство для привлечения инвестиций.

Поезд запущен в преддверии Дней Дальнего Востока в Москве, которые пройдут с 3 по 9 декабря на Тверской площади. Ас 13-го по 15 декабря на Краснопресненской набережной пройдет фестиваль молодежи с массой развлечений и образовательными презентациями дальневосточных регионов.

Москва, Центральный федеральный округ