В московском метрополитене предлагают работу и отдых на Дальнем Востоке
В Москве на кольцевой линии метро начал курсировать новый тематический поезд "Дальневосточный экспресс" из пяти брендированных вагонов, каждая из секций которых посвящена регионам Дальневосточного федерального округа.
По словам зампреда правительства РФ - полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, «Дальневосточный экспресс», который будет курсировать в московском метро до мая следующего года, создан с целью донести до молодежи информацию о возможностях самореализации и профессионального роста, получения образования и работы в восточных регионах страны, а также показать жителям и гостям столицы, что на Дальнем Востоке создано лучшее в России пространство для привлечения инвестиций.
Поезд запущен в преддверии Дней Дальнего Востока в Москве, которые пройдут с 3 по 9 декабря на Тверской площади. Ас 13-го по 15 декабря на Краснопресненской набережной пройдет фестиваль молодежи с массой развлечений и образовательными презентациями дальневосточных регионов.
Москва, Центральный федеральный округ
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