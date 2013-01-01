В Московской области завершили самое масштабное сооружение на ЦКАД-3 – мост через канал им. Москвы



В Подмосковье завершили замыкание металлических конструкций арочных пролетов левой части мостового перехода над русловой частью канала им. Москвы – самое сложное сооружение третьего пускового комплекса Центральной кольцевой автомобильной дороги. Протяженность перехода составила 1,5 км.

Аналогичные работы на правой части были закончены в конце июня текущего года. Теперь мост полностью сомкнут в обоих направлениях.

Переход собирали по частям: 85-метровые береговые пролеты устанавливали методом надвижки с помощью мощных домкратов. Затем береговые пролеты соединили с центральными арочными пролетами, которые собирали на суше и устанавливали методом навесного монтажа. Вес одного арочного пролета составляет около 700 тонн.

Мост проходит над Дмитровским шоссе, над каналом им. Москвы, над железнодорожной веткой Савеловского направления и над местной автомобильной дорогой. Центральные пролеты выполнены в форме ажурных арок.

В настоящее время на левобережной эстакаде ведутся работы по бетонированию плиты проезжей части, а на правом берегу идет устройство деформационных швов. Открытие технологического проезда по мосту планируется на 30 ноября.

Мост через канал им. Москвы на ЦКАД-3 является самым грандиозным искусственным сооружением на всей автомагистрали.

Московская область, Центральный федеральный округ