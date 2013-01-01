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В Московской области завершили основной этап строительства гидроузла Белоомут для судоходства на Оке

Май 5
Москва Центральный федеральный округ
В Московской области завершили основной этап строительства гидроузла Белоомут для судоходства на Оке

В Московской области завершены все основные строительно-монтажные работы второго, основного этапа строительства гидроузла Белоомут в рамках федерального проекта «Внутренние водные пути» и приступили к выполнению финишного этапа проекта. Завершение реконструкции Белоомута позволит кардинально решить проблему мелководья на реке Оке, обеспечить гарантированные судоходные глубины и надёжно обеспечить стабильную навигацию для пассажирского и грузового транзитного флота.
На объекте продолжают трудиться более 130 работников при соблюдении необходимых санитарно-эпидемических регламентов.

После завершения строительно-монтажных работ на плотине, прокладки кабельных трасс и монтажа шкафов управления на 3-й и 4-й секциях плотины началось выполнение пусконаладочных операций на автоматизированной системе управления технологическими процессами (АСУТП) плотины.

Также на территории административно-хозяйственного комплекса специалистам предстоит завершить выполнение работ по организованному сбору ливневых, хозяйственно-бытовых стоков и асфальтирование подъездных дорог.

Гидроузел Белоомут был построен на реке Оке в 1911-1915 годы по проекту русского инженера Нестора Пузыревского. В течение целого столетия капитального ремонта гидротехнических сооружений на участке не было, что ухудшало судоходные условия на Оке.

В 2015 году началась комплексная реконструкция этого сложного гидротехнического объекта, включающая строительство современного судоходного шлюза, капитальной плотины, автоматизированной системы управления, административно-бытового и производственных зданий, а также водозаборного узла с двумя артезианскими скважинами и системой водоочистки.

После запуска реконструированного объекта пропускная способность внутренних водных путей по плану возрастёт почти на 1 млн тонн грузов в год.

Заказчиком работ по проекту является Росморречфлот, застройщиком — ФГБУ «Канал имени Москвы», а генподрядчиком с 2019 г. — ФГБУ «Морспасслужба».

Московская область, Центральный федеральный округ



 
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