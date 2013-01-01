В Московской области запустили серийное производство инновационных косметических средств
На новой расширенной линии Красноармейского НИИ механизации (КНИИМ) концерна «Техмаш» выпускают средства на основе молочной сыворотки, которые специально разработаны для населения крупных городов и нейтрализуют вредное воздействие выбросов промышленных предприятий и других техногенных загрязнений на кожу и волосы человека.
«Учитывая экологическую обстановку во многих регионах страны, мы в рамках диверсификации запустили производство очищающей косметики, аналогов которой нет в России. Это шампуни, гели для душа и жидкое мыло для различных типов кожи и волос. Изюминка рецептуры – использование в составе натуральной живой молочной сыворотки. Об эффективности этого продукта знали еще наши предки – у многих народов мира существовали рецепты косметических средств на ее основе. Наши технологи добились сохранения полезных микроэлементов сыворотки в выпускаемых косметических средствах», – отметил генеральный директор КНИИМ Никита Шикунов.
Все средства прошли обязательную сертификацию, а в ходе исследований отмечено эффективное удаление различных загрязнений - сажи, горюче-смазочных и лакокрасочных материалов, мелкой металлической стружки, строительной пыли.
Московская область, Центральный федеральный округ
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