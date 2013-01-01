В Московской области запустили производство медицинских аэрозолей



Новая линия по выпуску дозированных аэрозолей для лечения хронических заболеваний легких открыта в биотехнологическом комплексе компании «ПСК Фарма» - резидента особой экономической зоны технико-внедренческого типа «Дубна».

Строительство комплекса ведется с прошлого года в рамках соглашения, подписанного правительством Московской области и индийской компанией «ПСК Фарма» на ПМЭФ – 2017. В проект уже инвестировано 2 миллиарда рублей и партнеры уверены, что завод станет одним из лучших импортозамещающих фармацевтических производств в России по уровню оснащенности.

Сегодня здесь создано 50 рабочих мест, а после выхода на полную мощность будет работать до 180 специалистов. На заводе будет работать еще пять линий по выпуску аэрозолей, порошков, растворов и суспензии для ингаляций, а также генно-инженерных биологических препаратов в форме растворов в шприцах и картриджах. Объем продукции составит 4,2 миллиона упаковок в год.

Инвестор и учредитель «ПСК Фарма» Сатия Карм Пуния подчеркнул, что на предприятии в Подмосковье будет производиться 15 препаратов, в том числе три уникальных разработки «ПСК Фарма».Он отметил, что наряду с производством дженериков и биосимиляров компания ведет разработку, регистрацию и вывод на российский рынок оригинальных лекарств, доступных по цене для пациентов.

ПСК «Фарма» - не единственное новое предприятие в ОЭЗ «Дубна», которое производит уникальные, инновационные, высокотехнологичные продукты.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева в этом году в особой экономической зоне, которая в полной мере работает как технико-внедренческая, вводится в эксплуатацию четыре завода, в следующем — еще десять, в процессе строительства находятся 40 предприятий.

Московская область, Центральный федеральный округ