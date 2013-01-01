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В Московской области запустили новую линию мясных деликатесов на старейшем в регионе мясокомбинате

Июл 1
Москва Центральный федеральный округ
В Московской области запустили новую линию мясных деликатесов на старейшем в регионе мясокомбинате

В Подмосковном Егорьевске на колбасно-гастрономической фабрике, входящей в состав одного из крупнейших в регионе Егорьевского мясокомбината, запустили новую линию по производству мясных деликатесов. Инвестиции в проект составили более 110 млн рублей. Благодаря запуску новой линии число работников комбината увеличилось до 1100 человек.
Новое оборудование на линии деликатесов позволит комбинату производить на 30% больше сырокопченых колбас, а также увеличить участок нарезки на 25%. На мясокомбинате выпускается около 250 различных мясных продуктов, включая паштеты. Мощность производства — около 30 тонн продукции ежесуточно. На фабрике проводят полный цикл переработки мяса — от обвалки до упаковки.

Предприятие ежедневно поставляет свежую продукцию как в магазины Москвы и Подмосковья, так и в торговые сети других регионов России.

Московская область, Центральный федеральный округ



 
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