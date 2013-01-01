В Московской области запустили линии для автоматического монтажа печатных плат



На своей производственной площадке в ОЭЗ «Исток» компания «Антракс» установила современное оборудование и наладила выпуск комплектующих для интеллектуальных систем диагностики ЛЭП собственной разработки.

Созданная в 1989 году на базе научных институтов ИРЭ РАН во Фрязино и МИЭТ в Зеленограде компания «Антракс» работает в области цифровизации электроэнергетики, реализует свою продукцию не только в России, но и странах Европы и Азии.

На новом производстве во Фрязино резидентом ОЭЗ „Исток“ создано 15 высокотехнологичных рабочих мест. Оборудование для автоматического монтажа печатных плат позволяет выпускать до двух сотен устройств в день. Производимые „Антраксом “ индикаторы короткого замыкания позволяют в несколько раз сократить время обнаружения обрывов на линиях электропередач. Информация о том, в каком именно месте из-за непогоды оборваны провода, поступает к диспетчеру еще до того, как выезжает аварийная бригада. Электрикам не приходится проезжать по 20-30 км в поисках повреждений ЛЭП, так что электроснабжение населенных пунктов и промышленных объектов удается восстановить быстрее.

Разработанный сотрудниками компании „Антракс “ проект «Цифровая система дистанционной диагностики воздушных линий электропередач» в этом году стал победителем всероссийского конкурса «Энергопрорыв».

Московская область, Центральный федеральный округ