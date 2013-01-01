В Московской области запустили линии для автоматического монтажа печатных плат
На своей производственной площадке в ОЭЗ «Исток» компания «Антракс» установила современное оборудование и наладила выпуск комплектующих для интеллектуальных систем диагностики ЛЭП собственной разработки.
На новом производстве во Фрязино резидентом ОЭЗ „Исток“ создано 15 высокотехнологичных рабочих мест. Оборудование для автоматического монтажа печатных плат позволяет выпускать до двух сотен устройств в день. Производимые „Антраксом “ индикаторы короткого замыкания позволяют в несколько раз сократить время обнаружения обрывов на линиях электропередач. Информация о том, в каком именно месте из-за непогоды оборваны провода, поступает к диспетчеру еще до того, как выезжает аварийная бригада. Электрикам не приходится проезжать по 20-30 км в поисках повреждений ЛЭП, так что электроснабжение населенных пунктов и промышленных объектов удается восстановить быстрее.
Разработанный сотрудниками компании „Антракс “ проект «Цифровая система дистанционной диагностики воздушных линий электропередач» в этом году стал победителем всероссийского конкурса «Энергопрорыв».
Московская область, Центральный федеральный округ
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