В Московской области заложен первый камень в строительство уникального предприятия «Доступная среда»
В создание научно-производственного предприятия резидент особой экономической зоны «Дубна» планирует вложить более одного миллиарда рублей.
Объект общей площадью 22 тысяч квадратных метров будет возводиться в три этапа. Уже началось строительство первой очереди.
К декабрю 2019 года компания «Доступная среда» планирует ввести в эксплуатацию корпус площадью 7,4 тысячи квадратных метров и начать производство тифлофлешплееры и электронные видеоувеличители для слабовидящих людей. На предприятии будет создано сто пятьдесят рабочих мест, причем больше половины из них - для людей с ограниченными возможностями.
В дальнейшем здесь будут выпускать практически все средства технической реабилитации, навигации и ориентирования для инвалидов с нарушениями зрения, слуха и опорно-двигательного аппарата, а также оказывать услуги по трудовой реабилитации и обучению людей с ограниченными возможностями.
Московская область, Центральный федеральный округ
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