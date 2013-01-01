В Московской области заложен первый камень в строительство уникального предприятия «Доступная среда»



В создание научно-производственного предприятия резидент особой экономической зоны «Дубна» планирует вложить более одного миллиарда рублей.

Проект реализуется в рамках соглашения о сотрудничестве, заключенного компанией «Доступная среда» с правительством Московской области на ПМЭФ.

Объект общей площадью 22 тысяч квадратных метров будет возводиться в три этапа. Уже началось строительство первой очереди.

К декабрю 2019 года компания «Доступная среда» планирует ввести в эксплуатацию корпус площадью 7,4 тысячи квадратных метров и начать производство тифлофлешплееры и электронные видеоувеличители для слабовидящих людей. На предприятии будет создано сто пятьдесят рабочих мест, причем больше половины из них - для людей с ограниченными возможностями.

В дальнейшем здесь будут выпускать практически все средства технической реабилитации, навигации и ориентирования для инвалидов с нарушениями зрения, слуха и опорно-двигательного аппарата, а также оказывать услуги по трудовой реабилитации и обучению людей с ограниченными возможностями.

Московская область, Центральный федеральный округ