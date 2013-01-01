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В Московской области ввели в эксплуатацию производственно-складской корпус LG за 1,8 млрд рублей

Ноя 14
Москва Центральный федеральный округ
В Московской области ввели в эксплуатацию производственно-складской корпус LG за 1,8 млрд рублей

В Рузском городском округе Московской области ввели в эксплуатацию новый производственно-складской корпус завода по изготовлению бытовой электротехники LG. Объём инвестиций в проект составил 1,8 млрд рублей. Застройщиком выступило ООО «ЛГ Электроникс РУС» (Южная Корея). Дополнительно создано 110 рабочих мест.
Новый комплекс, общая площадь которого составляет 25,6 тыс. кв. метров, размещен на 86-м километре по Минскому шоссе. Отличительной особенностью предприятия является масштабная роботизация производственных процессов.

Новый корпус предприятия на первом этапе будет выполнять функции склада готовой продукции и сервисного центра. В ближайшее время в нем также начнут производить бытовую электротехнику.

Московская область, Центральный федеральный округ



 
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