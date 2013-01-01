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В Московской области собрали первый урожай клубники в новом тепличном комплексе

Янв 10
Москва Центральный федеральный округ
В Московской области собрали первый урожай клубники в новом тепличном комплексе

В подмосковной Кашире новый тепличный комплекс отправил в столичные магазины первые 0,7 тонны садовой земляники (клубники), собранной с 0,4 га. Общая площадь комплекса составляет 20 га. Здесь планируют выращивать более 1 тыс. тонн клубники в год. В 2020 году проект будет реализован полностью. Инвестиции превысили 6 млрд рублей. По окончании строительства будет создано около 450 новых рабочих мест.
Проект по созданию тепличного комплекса для выращивания ягодных культур реализует компания «Агрокультура групп». При соблюдении всех параметров тепличного агропроизводства планируется собирать каждые два-три месяца по 30–35 кг ягод с каждого квадратного метра.

Свежий урожай клубники и других ягод будет поставляться в магазины Москвы и Подмосковья.

Московская область, Центральный федеральный округ



 
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