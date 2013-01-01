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В Московской области собрали первый экземпляр двигателя РД-171МВ

Фев 8
Москва Центральный федеральный округ
В Московской области собрали первый экземпляр двигателя РД-171МВ

Созданный «НПО Энергомаш» двигатель для перспективной ракеты среднего класса «Союз-5» («Иртыш»), по словам главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, по мощности не имеет равных в мире.
При создании первого доводочного двигателя РД-171МВ, который сегодня готовится к огневым испытаниям, впервые в отрасли используется цифровое проектирование и производство.

Генеральный директор НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов ранее сообщал, что «РД-171МВ – это первый двигатель, подлинником конструкторской документации которого будут электронные 3D-модели, а не бумажные чертежи. В полном объеме электронная конструкторская документация будет готова в июле 2019-го. Первый товарный двигатель РД-171МВ «Энергомаш» должен поставить в Самару ракетно-космическому центру «Прогресс» в 2021 году. Двигатель предназначается для первого беспилотного запуска «Союза-5», который запланирован на 2022 год.

Ракетно-космический центр «Прогресс» (входит в Роскосмос) ведет эскизное проектирование новой российской ракеты-носителя космического назначения «Союз-7» с условным названием «Волга», в которой будет применяться двигатель РД-180, сегодня поставляемый Россией в США.

Московская область, Центральный федеральный округ



 
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