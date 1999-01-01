В Московской области построили новый производственно-складской корпус российского завода LG
Авг 19
В Рузском городском округе Московской области южнокорейской компанией LG построен новый производственно-складской корпус завода по производству потребительской электроники и бытовой техники. На объекте создается свыше 100 новых рабочих мест.
Общая площадь здания составляет около 26 тыс. кв. метров. Застройщиком выступило ООО «ЛГ Электроникс РУС». В настоящее время получены заключения о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации (ЗОС).
Новый производственно-складской корпус предназначен для приема, промежуточного хранения, комплектования сырья и комплектующих бытовой электроники, а также для хранения готовых изделий завода. На прилегающей территории обустроены зоны погрузки-разгрузки и парковка для автомобилей.
Российский завод LG Electronics RUS производит широкую линейку передовых телевизоров, мониторов, холодильников и стиральных машин. Завод работает с 2006 года и располагается в Рузском районе Московской области. Он занимает территорию в 50 га и считается одним из крупнейших в Европе заводов по производству бытовой техники и электроники.
Московской область, Центральный федеральный округ
19 Авг 2019, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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