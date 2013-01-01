В Московской области построят автозавод японской компании Hino
Фев 27
О планах по реализации этого проекта с объемом инвестиций около 1,1 миллиарда рублей было объявлено в ходе презентации в Токио инвестиционного потенциала Подмосковья.
По словам заместителя председателя правительства Московской области Вадима Хромова, уже в апреле в Химках будет заложен первый камень в строительство завода по производству японских грузовых автомобилей HINO.
Вице-президент компании HINO Motors Ltd Сатору Мори, поблагодарил за поддержку этого проекта со стороны властей Подмосковья и сказал, что с нетерпением ждет того дня, когда завод заработает и произведенные на нем японские машины поедут по российским дорогам.
Сегодня на участке, где разместится завод, идут земельные работы, а строительство цехов инвесторы намерены завершить до конца года. Запустить производство планируется уже в 2020 году, мощность завода HINO в Подмосковье составит две тысячи грузовых автомобилей в год.
Сегодня в Московской области зарегистрирован десяток компаний с участием японского капитала и региональные власти продолжают работу по привлечению японских инвесторов.
Московская область, Центральный федеральный округ
27 Фев 2019, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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