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В Московской области появится сборочное производство космических аппаратов

Июн 11
Москва Центральный федеральный округ
В Московской области появится сборочное производство космических аппаратов

В Подмосковном Щелково будет создано сборочное производство космических аппаратов. Объем инвестиций в проект, подписанный в рамках ПМЭФ, составит около 14,8 млрд рублей. Ко времени выхода предприятия на полную мощность в 2023 г. здесь будет создано более 180 новых рабочих мест.
Инвестором проекта выступает компания «Газпром космические системы» (ГКС). Производственная площадка будет располагаться в городском округе Щелково на площади 8,7 гектара. Здесь будут собирать спутники как для развития операторского бизнеса ГКС, так и космические аппараты в рамках действующей Федеральной космической программы и разрабатываемой Федеральной целевой программы «Сфера».

По словам Дмитрия Севастьянова, генерального директора «Газпром космические системы», создающийся производственный комплекс «является сложным технологическим и экологически чистым объектом, обеспечивающим полный цикл сборки и испытаний космической техники в пределах одного компактного здания».

Новое предприятие будет специализироваться на создании и испытаниях спутников связи и дистанционного зондирования Земли. Реализация проекта начинается с 4 квартала 2019 года и продлится до 2023 года.

«Газпром космические системы» - дочерняя компания ПАО «Газпром», занимающаяся созданием и эксплуатацией космических телекоммуникационных и геоинформационных систем.

Московская область, Центральный федеральный округ



 
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