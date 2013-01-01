В Московской области появится сборочное производство космических аппаратов



В Подмосковном Щелково будет создано сборочное производство космических аппаратов. Объем инвестиций в проект, подписанный в рамках ПМЭФ, составит около 14,8 млрд рублей. Ко времени выхода предприятия на полную мощность в 2023 г. здесь будет создано более 180 новых рабочих мест.

Инвестором проекта выступает компания «Газпром космические системы» (ГКС). Производственная площадка будет располагаться в городском округе Щелково на площади 8,7 гектара. Здесь будут собирать спутники как для развития операторского бизнеса ГКС, так и космические аппараты в рамках действующей Федеральной космической программы и разрабатываемой Федеральной целевой программы «Сфера».

По словам Дмитрия Севастьянова, генерального директора «Газпром космические системы», создающийся производственный комплекс «является сложным технологическим и экологически чистым объектом, обеспечивающим полный цикл сборки и испытаний космической техники в пределах одного компактного здания».

Новое предприятие будет специализироваться на создании и испытаниях спутников связи и дистанционного зондирования Земли. Реализация проекта начинается с 4 квартала 2019 года и продлится до 2023 года.

«Газпром космические системы» - дочерняя компания ПАО «Газпром», занимающаяся созданием и эксплуатацией космических телекоммуникационных и геоинформационных систем.

Московская область, Центральный федеральный округ