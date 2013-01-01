В Московской области перешли на выпуск гражданской продукции экологического назначения



В Подмосковном Подольске Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш) Госкорпорации Ростех в рамках программы диверсификации производства и расширения выпуска гражданской продукции открыл цех по производству изделий экологического назначения.

Изготавливаемые локальные очистные сооружения (ЛОС) из полимерных материалов предназначены для полного или глубокого очищения стоков дождевых, промышленных или бытовых сточных вод до уровня, установленного санитарными нормами. Такая вода безопасна для людей, животных и растений.

Производство сооружений включает в себя изготовление заготовок, сборку внутренних узлов, монтаж электрических модулей управления и непосредственно сборку сооружений различных типоразмеров в зависимости от их назначения.

Конструктивные особенности ЛОС предусматривают использование биологической очистки. При этом биореакторы могут быть как самостоятельным очистным сооружением, так и этапом в многоступенчатой системе больших городских очистительных комплексов.

В перспективе - разработка комплексных инжиниринговых решений систем водоочистки населенных пунктов и крупных, в том числе промышленных, объектов.

Московская область, Центральный федеральный округ