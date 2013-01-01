В Московской области передали первую партию спецтехники Национальной службе санитарной авиации



На территории летно-испытательного комплекса Московского вертолетного завода им. М.Л. Миля в поселке Томилино Госкорпорация Ростех передала НССА четыре вертолета «Ансат» и четыре вертолета Ми-8 и здесь же провели совещание по развитию санитарной авиации с участием глав регионов.

Вертолеты выполнены в специальной окраске и новом модифицированном дизайне, оснащены современным оборудованием для диагностики и оказания медицинской помощи во время полета, в том числе специальным модулем с системой жизнеобеспечения для транспортировки новорожденных. Новая авиатехника будет выполнять санитарные задания в Санкт-Петербурге, Амурской, Ленинградской, Московской, Тверской, Новгородской, Новосибирской, Магаданской, Свердловской областях и Хабаровском крае.

По словам министра здравоохранения России Вероники Скворцовой, сегодня санитарная авиация работает в 45 субъектах РФ, а в ближайшей перспективе воздушная скорая помощь станет доступной жителям всех регионов - с помощью медицинских вертолетов и самолетов будут оказывать экстренную помощь как в труднодоступных районах, так и в крупных городах с интенсивным движением.

Федеральный проект развития санитарной авиации реализуется Минздравом и Минпромторгом России в рамках поручения Президента России. На текущий момент холдинг «Вертолеты России» поставил в российские регионы 60 машин с медицинским модулем, которые совершили уже более 12 тыс. вылетов и перевезли свыше 17,5 тыс. пациентов, в том числе около 3 тыс. детей.

Проект создания НССА был инициирован Госкорпорацией Ростех в 2017 году. В конце 2018 года в соответствии с распоряжением правительства России НССА была определена единым поставщиком услуг санавиации в регионах страны. На данный момент служба уже приступила к работе в Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Свердловской, Новгородской областях и Республике Карелия.

НССА планирует выполнять более 15,5 тыс. эвакуаций в год с последующим наращиванием объемов услуг. К 2021 году Ростех поставит НССА 104 «Ансата» и 46 Ми-8 в медицинской комплектации. К этому времени создаваемый парк воздушных судов НССА обеспечит возможность совершать полеты на всей территории страны и существенно увеличить число спасенных жизней благодаря экстренным действиям санавиации.

Проект единого оператора санитарной авиации предусматривает создание 130 точек базирования воздушных судов, сети мобильных топливно-заправочных комплексов, вертолетных площадок на территориях более чем полутора тысяч учреждений здравоохранения. Для бесперебойного функционирования системы деятельность санитарной авиации будет синхронизирована с системами вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в субъектах РФ и Единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения

По словам министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова, реализация этого комплексного проекта также позволит загрузить производственные мощности предприятий авиационной промышленности до 2020 года гражданскими продуктами, а масштабные поставки вертолетной техники в рамках национального проекта «Здравоохранение» обеспечат обновление парка воздушных судов, задействованных в работе санитарной авиации в регионах.

Глава Ростеха Сергей Чемезов отметил, что объем инвестиций в обновление парка санавиации составит порядка 40 млрд рублей, а предприятия госкорпорации обладают всеми компетенциями для комплексной реализации масштабного проекта, который содействует диверсификации предприятий оборонной промышленности и росту производства гражданской продукции.

Московская область, Центральный федеральный округ