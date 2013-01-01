В Московской области открылось производство теплосберегающих строительных материалов
На новом заводе в Кашире компания «Новотранс Строй-Пласт» начала выпускать «EPS Плиту» - инновационный продукт из пенополистирола
«EPS Плита» — это высококачественный строительный материал из пенополистирола, который может успешно применяться при утеплении зданий и фасадов, при дорожном строительстве и упаковке
По словам генерального директора «Новотранс Строй-пласт» Сергея Кузнецова, продукция имеет высокую надежность, безопасность, приемлемую стоимость, и вскоре займет свою нишу на рынке Подмосковья и ближайших регионов Центральной России.
Производственная мощность завода в Кашире составляет 10 тыс. кубометров плит месяц. Инвесторы планируют активно расширять ассортимент выпускаемой продукции и увеличивать глубину переработки полистирола в готовые изделия.
В день торжественного открытия производства «Новотранс Строй-Пласт» сделал подарок Каширскому молодежному центру - двадцать современных мягких кресел, наполненных гранулами пенополистирола.
Московская область, Центральный федеральный округ
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