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В Московской области открыли завод по производству сыровяленых колбас

Дек 21
Москва Центральный федеральный округ
В Московской области открыли завод по производству сыровяленых колбас

В создание нового предприятия в подмосковном Протвино группа компаний «Рублевский» инвестировала около 1 миллиарда рублей.
Современный завод мощностью около 300 тонн сыровяленой продукции в месяц создан в Подмосковье на базе заброшенной производственной площадки.

На сегодняшний день в отремонтированных и оборудованных самой современной техникой цехах выпускают пять видов сыровяленых колбас с классическими итальянскими вкусами салями. Здесь создано 30 рабочих мест и планируется дальнейшее расширение производства.

По словам генерального директора ООО «МПЗ Москворецкий» Александра Гладких, вторая очередь, которую инвесторы намерены запустить в 2019 году, рассчитана на производство еще 5 тонн сыровяленых колбас в день. Технологи предприятия в следующем году планируют разработать еще по 3-4 вида колбасы и мясных деликатесов.

Предприятие в Протвино получило статус обособленного подразделения ГК «Рублевский», так что все налоги будет платить в бюджет Московской области.

Московская область, Центральный федеральный округ



 
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