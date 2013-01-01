В Московской области открыли завод по производству кормов для сельхозживотных за 1,7 млрд рублей



В Подмосковном Ступино открылся новый завод группы компаний «Мустанг. Технологии кормления» по производству кормов и кормовых добавок для сельскохозяйственных животных. Общая площадь комплекса — более 10 тыс. кв. метров. Инвестиции в проект составили 1,7 млрд рублей. Завод полностью автоматизирован, поэтому трудоустроено только около 30 человек. С ростом производства штат планируют увеличить до 70 сотрудников.

Производство полного цикла (от загрузки сырья до процесса упаковки) занимает более 8,5 тыс. кв. метров. Планируется, что ежегодно завод будет производить 100 тыс. тонн концентратов и 20 тыс. тонн примесей.

Линейка продукции представляет собой полноценную программу кормления для животных всех возрастов и физиологических групп и включает заменители молока, премиксы, концентраты, комбикорма и эффективные кормовые добавки для молочного и мясного скота, свиней и птицы. Все продукты компании соответствуют международным стандартам качества ISO 9001 и GMP+.

Среди потребителей — сельхозпредприятия Московской области, других регионов России, а также Азербайджан, Армения Казахстан, Узбекистан и Иран.

Московская область, Центральный федеральный округ