В Московской области открыли первую очередь технопарка Центрального аэрогидродинамического института



Объем инвестиций в создание этой площадки ЦАГИ в городе Жуковский на сегодняшний день составил около 130 млн рублей, причем 97 млн рублей было выделено в виде субсидии из бюджета региона.

Инновационный «Технопарк ЦАГИ» располагается в здании бывшего профтехучилища города Жуковский и состоит из трех корпусов. В первом разместятся производственно-технологические площадки, во втором -лабораторно-деловые, а в третьем - переговорные комнаты и конференц-зал на сто человек. На площади более 6 тысяч квадратных метров планируется разместить высокотехнологичные производства, малые инновационные предприятия и стартапы в аэрокосмической сфере, передовые исследовательские лаборатории, инжиниринговый центр.

По словам генерального директора ФГУП «ЦАГИ» Кирилла Сыпало, главная цель организации технопарка - открытие современных лабораторий, где будет использоваться интеллектуальный капитал ученых научно-исследовательских институтов России, студентов вузов, индустриальных партнеров, а также вывод на рынок продуктов, созданных на базе российских научных достижений.

В 2017 году на площадке уже открылась научная лаборатория исследований режимов горения в двигателях перспективных летательных аппаратов, а сегодня здесь приступают к размещению центра по аддитивному производству, центра по производству сверхлегких летательных аппаратов и станкостроительного производства.

Участникам торжественного открытия первой очереди технопарка продемонстрировали перспективные проекты научной инфраструктуры ЦАГИ. Демонстрировались и модели сверхзвукового делового и пассажирского самолета, высокоскоростного экспериментального летательного аппарата, самолета в схеме «летающее крыло». Был презентован научный центр мирового уровня «Сверхзвук». Свою разработку представила компания «Солютерм» в области неразрушающего контроля. Учащиеся Молодежного инновационного технического центра организовали экспозицию созданных ими моделей беспилотных летательных аппаратов. В зоне инноваций технопарка демонстрировались перспективные продукты центра авиационной науки, в том числе композитные конструкции и беспилотники.

В технопарке уже размещены научно-производственные компании. Одним из резидентов стала Научно-инженерная компания, которая организовала опытное производство сверхлегких летательных аппаратов.

К 2020 году на новой площадке должны быть запущены не менее десяти инновационных проектов и создана сотня высокопроизводительных рабочих мест. К 2022 году число проектов превысит 20, а количество рабочих мест возрастет до 160.

Московская область, Центральный федеральный округ